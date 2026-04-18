◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦 横浜４―３鎌倉学園（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）

今春のセンバツに出場した横浜が土壇場の逆転勝利で鎌倉学園を下し、８強入りを決めた。

横浜は初回に先取点を奪ったが、その裏に先発・林田滉生投手（３年）が２死一、三塁から右前適時打を浴びて同点に。さらに２回に無死二塁のピンチを背負うと、カウント２―２の場面でプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）がセンバツ後初の公式戦のマウンドへ。その後は７回まで得点を与えず、１―１のまま試合は８回まで進んだ。

織田は８回に安打と死球などで２死一、二塁のピンチを招き、ここで５番の武藤想太郎内野手（３年）に中前へ適時打を浴び、勝ち越しを許した。しかし追い込まれた横浜は、９回に１死二塁から１番・川上慧内野手（２年）に同点適時打が飛び出し、さらに１死一、二塁から３番・安食琥太郎外野手（２年）が左中間へ決勝の２点適時二塁打を放った。

織田は９回に１点を失ったが、最後は２者連続空振り三振を奪ってリードを守った。