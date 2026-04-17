¡ÚMIU MIU¡ÛÍê¤ì¤ë½Õ¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿2¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð♡
Ê¿Æü¤âµÙÆü¤âÁ´ÎÏÅêµå¤·¤¿¤¤½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤ß¤Ê¤®¤ë¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·ºî¤¬MIU MIU¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥ï¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥°¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤óÉ¬¸«¤ÎÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡
¹ÔÆ°ÇÉ¤Ê¤ï¤¿¤·¤ÈÍê¤ì¤ëMIU MIU
Ê¿Æü¤âµÙÆü¤âÁ´ÎÏÅêµå¤·¤¿¤¤½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤ß¤Ê¤®¤ë¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·ºî¤¬MIU MIU¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
¥ï¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥°¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÆü¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º♡
¡Ò²èÁü¡¦º¸¡Ó¥¹¥¨¡¼¥É¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê17.5¡ß 28¡ß9cm¡Ë499,400±ß¡¿¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ËÍ½Äê²Á³Ê
▶︎¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Þ¥Á¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÁêËÀ¡ª
¡Ò²èÁü¡¦±¦¡Ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ 165,000±ß¡¿¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ËÍ½Äê²Á³Ê
▶︎·Ú¤ä¤«¤Ê¥¨¥¹¥Ñ¥É¥ê¡¼¥æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥½¡¼¥ë¤¬Ray¥¬¡¼¥ë¤Î½Õ²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È♡
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤ÇÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
photograph_ Mana Hayashi
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò