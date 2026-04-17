実業家・溝口勇児氏（41）が17日までに配信されたYouTube番組「REAL CAREER」に出演。志願者に言い放った言葉が物議を醸している。

同番組について、溝口氏は「キャリアに行き詰まりを感じている人が、もう一度人生を立て直すために挑戦するリアリティショーです。職歴に空白がある。過去に失敗した。学歴がない。そんな数々の理由で、どこに行っても門前払いされてきた人が、それでも働きたい、認められたいと、覚悟を持って挑みに来る場です」とXで説明している。

この回では、40代から50代の3人が志願者として登場。志願者の年収が400万円だと聞かされると、溝口氏が「君たちの年収は、キャバ嬢であるゆいぴすが1日で稼いじゃう金額なんですけど。どう思いますか?」と問いかける場面があった。

この部分が拡散されると、ネット上では「あまりにも失礼」「下品にもほどがある」「世の中を支えている人に対するリスペクトを全く感じない」「この番組？の趣旨って就職をサポートする企画なのでは？」「それを言いはじめたら富裕層はキリが無いからいくらでもそんなレベルの話を言える」といったコメントが寄せられていた。