″くみっきー”舟山久美子の隠し撮り動画が話題 「余裕の塊みたいな生活」「めっちゃ良い旦那さん」
“くみっきー”ことタレントの舟山久美子の夫婦TikTokアカウントが4月15日（水）までに更新され、旦那が舟山を“隠し撮り”した動画が100万回以上再生され話題になっている。
【動画】旦那が顔出し！ 「余裕の塊」なくみっきー夫妻の会話の様子
■広すぎる玄関にも注目！
2019年に一般男性と結婚した舟山。現在2児の母で、「ましゅみこ夫妻」というTikTokアカウントでは、子育ての様子や、夫婦の仲むつまじい姿を更新し続けている。
そして今回話題になっているのが、子どものお迎えに行く舟山の姿を夫が隠し撮りした動画。お迎えに必要な公文のリュックを忘れていた舟山に旦那が優しく渡したり、仕事が終わり一緒に迎えに行けると伝える様子が映し出されている。
注目されているのは、二人のおっとりとした会話のペースや、境目がどこか分からないほど広い玄関。
「余裕の塊みたいな生活」「めっちゃ良い旦那さん」「俺の部屋よりでかいな玄関！」「ふわふわした感じがいつも癒されます」「隠し撮りで二人の話し方がこんなに穏やかなのすご」などと反響が集まっている。
引用：「ましゅみこ夫妻」TikTok（＠mashumico）
【動画】旦那が顔出し！ 「余裕の塊」なくみっきー夫妻の会話の様子
■広すぎる玄関にも注目！
2019年に一般男性と結婚した舟山。現在2児の母で、「ましゅみこ夫妻」というTikTokアカウントでは、子育ての様子や、夫婦の仲むつまじい姿を更新し続けている。
そして今回話題になっているのが、子どものお迎えに行く舟山の姿を夫が隠し撮りした動画。お迎えに必要な公文のリュックを忘れていた舟山に旦那が優しく渡したり、仕事が終わり一緒に迎えに行けると伝える様子が映し出されている。
注目されているのは、二人のおっとりとした会話のペースや、境目がどこか分からないほど広い玄関。
「余裕の塊みたいな生活」「めっちゃ良い旦那さん」「俺の部屋よりでかいな玄関！」「ふわふわした感じがいつも癒されます」「隠し撮りで二人の話し方がこんなに穏やかなのすご」などと反響が集まっている。
引用：「ましゅみこ夫妻」TikTok（＠mashumico）