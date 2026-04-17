英語で「やめてください」は何て言う？ やらないでほしいことを伝える時に役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は「やめてください」の英語表現を解説。この「やめてください」という一言は、「〇〇に触るのはやめてください」などと注意するときや、友達が口論になったときに「やめて！」と仲裁に入るときなど、状況に応じて言い方を使い分けますが、英語も同様でシーンに応じて適切な表現を使う必要があります。覚えておくと役立つフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「やめてください」の英語表現

「やめてください」と英語で言いたいとき、状況に応じていろいろな言い方があるのを知っていますか？ 失礼にならずにしっかり意思を伝えられるフレーズを紹介していきます。

【1】 Could you stop 〜? 「〜をやめてもらえますか？」

【解説】やんわりとお願いしたいときに使える表現です。「Could you」を使うことで柔らかい印象になります。「Could you stop talking so loudly?（そんなに大きな声で話すのをやめてもらえますか）」のように日常的に活用できる言い方です。

【2】 Please don’t 〜. 「〜しないでください」

【解説】シンプルで使いやすく、軽く注意したいときに便利な言い方です。言い方によっては柔らかくも強くもなります。「Please don’t touch that.（それに触らないでください）」のように、やらないでほしいことを分かりやすく伝えることができます。

【3】 Cut it out. 「やめて/いい加減にして」

【解説】「Stop it.（やめて）」と同じ意味ですが、よりカジュアルで、イライラしたニュアンスが含まれた言い方です。友達同士で軽く注意したいときなどに使われます。「Cut it out. You’re being annoying.（やめてよ、うざいよ）」などのように言うこともできます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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