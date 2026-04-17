“最強コスプレイヤー”えなこ、最上級に甘いルックス＆完璧ボディ 『FRIDAY』表紙＆巻頭10P登場
コスプレイヤーのえなこが、きょう17日発売の『FRIDAY』（5月1・8日合併号）の表紙および巻頭10ページに登場する。コスプレ界のトップランナーとして知られるえなが、撮り下ろしのスペシャルグラビアで存在感を放つ。
【別カット】『FRIDAY』表紙＆巻頭10ページに登場したえなこ
今回のグラビアはシックな空間を舞台に撮影され、大人の色香をまとったランジェリー姿を披露。甘さのあるルックスと完成度の高いスタイルで、見る者を引き込む仕上がりとなっている。
えなこはこれまで数々の雑誌で表紙を飾り、グラビア界でも圧倒的な人気を誇る存在。表紙掲載回数では2年連続で総合1位を獲得しており、その実績からもトップコスプレイヤーとしての地位を確立している。さらに「トップカバーアワード」では殿堂入りを果たすなど、業界を代表する存在として活躍を続けている。
また、FRIDAYのサブスクリプションサービスでは未公開カットやメイキングムービーも公開中。誌面では見られない表情や撮影の裏側も楽しめる内容となっている。
同号には、22歳の高野真央や、1st写真集が話題を呼んでいる声優でアーティストの志崎樺音、登録者数80万人超のYouTuber・いけちゃんも登場。多彩なラインナップが誌面を彩る。
えなこは愛知県出身。SNS の総フォロワー630 万人超を誇り、日本のみならず世界中の多くのファンに愛される人気コスプレイヤー。各雑誌の表紙を多く飾り、「トップカバーアワード」の総合大賞を2 年連続受賞。冠ラジオ番組『えなこの○○ラジオ』（文化放送）も放送中。
【別カット】『FRIDAY』表紙＆巻頭10ページに登場したえなこ
今回のグラビアはシックな空間を舞台に撮影され、大人の色香をまとったランジェリー姿を披露。甘さのあるルックスと完成度の高いスタイルで、見る者を引き込む仕上がりとなっている。
また、FRIDAYのサブスクリプションサービスでは未公開カットやメイキングムービーも公開中。誌面では見られない表情や撮影の裏側も楽しめる内容となっている。
同号には、22歳の高野真央や、1st写真集が話題を呼んでいる声優でアーティストの志崎樺音、登録者数80万人超のYouTuber・いけちゃんも登場。多彩なラインナップが誌面を彩る。
えなこは愛知県出身。SNS の総フォロワー630 万人超を誇り、日本のみならず世界中の多くのファンに愛される人気コスプレイヤー。各雑誌の表紙を多く飾り、「トップカバーアワード」の総合大賞を2 年連続受賞。冠ラジオ番組『えなこの○○ラジオ』（文化放送）も放送中。