待ちに待った行楽シーズンが到来！ここではアウトドアやレジャーで活躍する、スヌーピーのお役立ちグッズを紹介しよう。

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1950年代のヴィンテージスヌーピーをあしらった折りたたみイス。カラーはオリーブ、レッド、グレーの3色


コンパクトに収納できて、持ち運びもラクラクな折りたたみイス「PATATTO180」に、おかいものSNOOPY限定の新デザインが登場。「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY」(3色各2750円)は、1950年代に描かれたヴィンテージスヌーピーのアートを全面にあしらった一脚だ。

「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY(レッド)」(2750円)


注目したいのは、おなじみのスヌーピーとはちょっと違う“初期のスヌーピー”の愛らしさ。四つ足で歩いたり、「WUMP!」と吠えたり。今よりずっと“犬っぽい”姿が新鮮だ。

「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY(オリーブ)」(2750円)


カラーは深みのあるオリーブ、レッド、グレーの3色展開。印刷色はすべてブラックで統一されているため、ポップになりすぎず大人っぽい雰囲気。どの色もインテリアやアウトドアシーンになじみやすく、色違いでそろえたくなる。

「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY(グレー)」(2750円)


耐荷重は100キロなので大人も安心して座ることができるうえ、畳むとわずか厚さ3センチの板状に。重さはリンゴ1個分の約290グラムと驚くほど軽く、バッグやリュックにもすっぽり収納できる。

水や汚れに強いポリプロピレン製。サッと拭くだけでお手入れも簡単


素材は水や汚れに強いポリプロピレン製で、サッと拭くだけでお手入れ完了。イスとしてだけでなく、ソファの前に置いてオットマンとして使うのもおすすめだ。座面のW曲線がおしりにフィットする設計で、長時間座っても疲れにくいのもうれしいポイント。

耐荷重100キロ！座面のW曲線がおしりにフィットし、長時間座っても疲れにくい


かさばらないので、キャンプやバーベキューはもちろん、子どもの運動会やテーマパークの待ち時間にも大活躍。ガーデニングの作業用イスや、万が一の災害時の備えとしてもひとつあると心強い。安心の日本製というのも見逃せない。

スナップボタンを外して広げ、座面を押し込むだけ。組み立ては数秒で完了


内側から座面を押して、スナップボタンで留めるだけで簡単に折り畳める


車のトランクやバッグにしのばせて、この春はヴィンテージスヌーピーと一緒におでかけしよう。購入は公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて。

畳むと厚さ3センチ、重さ約290グラム。バッグ感覚で持ち運べる


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