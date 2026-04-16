“初期スヌーピー”がかわいい折りたたみイスが登場！耐荷重100キロでアウトドアにも防災にも
待ちに待った行楽シーズンが到来！ここではアウトドアやレジャーで活躍する、スヌーピーのお役立ちグッズを紹介しよう。
【画像】他のカラーも見る
コンパクトに収納できて、持ち運びもラクラクな折りたたみイス「PATATTO180」に、おかいものSNOOPY限定の新デザインが登場。「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY」(3色各2750円)は、1950年代に描かれたヴィンテージスヌーピーのアートを全面にあしらった一脚だ。
注目したいのは、おなじみのスヌーピーとはちょっと違う“初期のスヌーピー”の愛らしさ。四つ足で歩いたり、「WUMP!」と吠えたり。今よりずっと“犬っぽい”姿が新鮮だ。
カラーは深みのあるオリーブ、レッド、グレーの3色展開。印刷色はすべてブラックで統一されているため、ポップになりすぎず大人っぽい雰囲気。どの色もインテリアやアウトドアシーンになじみやすく、色違いでそろえたくなる。
耐荷重は100キロなので大人も安心して座ることができるうえ、畳むとわずか厚さ3センチの板状に。重さはリンゴ1個分の約290グラムと驚くほど軽く、バッグやリュックにもすっぽり収納できる。
素材は水や汚れに強いポリプロピレン製で、サッと拭くだけでお手入れ完了。イスとしてだけでなく、ソファの前に置いてオットマンとして使うのもおすすめだ。座面のW曲線がおしりにフィットする設計で、長時間座っても疲れにくいのもうれしいポイント。
かさばらないので、キャンプやバーベキューはもちろん、子どもの運動会やテーマパークの待ち時間にも大活躍。ガーデニングの作業用イスや、万が一の災害時の備えとしてもひとつあると心強い。安心の日本製というのも見逃せない。
車のトランクやバッグにしのばせて、この春はヴィンテージスヌーピーと一緒におでかけしよう。購入は公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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コンパクトに収納できて、持ち運びもラクラクな折りたたみイス「PATATTO180」に、おかいものSNOOPY限定の新デザインが登場。「PATATTO 折りたたみイス／1950s SNOOPY」(3色各2750円)は、1950年代に描かれたヴィンテージスヌーピーのアートを全面にあしらった一脚だ。
注目したいのは、おなじみのスヌーピーとはちょっと違う“初期のスヌーピー”の愛らしさ。四つ足で歩いたり、「WUMP!」と吠えたり。今よりずっと“犬っぽい”姿が新鮮だ。
カラーは深みのあるオリーブ、レッド、グレーの3色展開。印刷色はすべてブラックで統一されているため、ポップになりすぎず大人っぽい雰囲気。どの色もインテリアやアウトドアシーンになじみやすく、色違いでそろえたくなる。
耐荷重は100キロなので大人も安心して座ることができるうえ、畳むとわずか厚さ3センチの板状に。重さはリンゴ1個分の約290グラムと驚くほど軽く、バッグやリュックにもすっぽり収納できる。
素材は水や汚れに強いポリプロピレン製で、サッと拭くだけでお手入れ完了。イスとしてだけでなく、ソファの前に置いてオットマンとして使うのもおすすめだ。座面のW曲線がおしりにフィットする設計で、長時間座っても疲れにくいのもうれしいポイント。
かさばらないので、キャンプやバーベキューはもちろん、子どもの運動会やテーマパークの待ち時間にも大活躍。ガーデニングの作業用イスや、万が一の災害時の備えとしてもひとつあると心強い。安心の日本製というのも見逃せない。
車のトランクやバッグにしのばせて、この春はヴィンテージスヌーピーと一緒におでかけしよう。購入は公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて。
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