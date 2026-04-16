35年にわたる連載とコミックス100巻という金字塔！『いのちの器』100時間無料キャンペーン開催
秋田書店は、上原きみ子による『いのちの器』最終100巻を2026年4月16日(木)に発売。最終巻発売にあわせて秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」にて本日11:00から4月20日(月)15:00までの100時間限定で、1巻〜99巻まで全話完全無料キャンペーンを開催している。
また、秋田書店エレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」では、上原きみ子のインタビュー記事が掲載されるほか、最後のペン入れ動画もYouTubeにて公開される。
『いのちの器』は、今から35年前の1991年に、月刊の女性向け漫画誌「Eve Special for Mrs. No.30(1991年10月刊行)」にて連載開始、1995年に「フォアミセス」として月刊化した後も連載を続け、同誌を代表する看板作品であり、同一タイトルの漫画でコミックスが100巻以上発売されているものは日本国内で20作品程度しかなく、女性漫画のカテゴリーではさらに数えるほどしかない(2026年4月現在、秋田書店調べ)。
■感動の完結！100巻発売記念！100時間限定全話完全無料キャンペーン
チャンピオンクロスにて完結を記念した100時間限定全話完全無料キャンペーン開催。
期間：2026年4月16日(木)11:00〜2026年4月20日(月)15:00
対象：『いのちの器』1〜99巻収録分全話(※最終100巻は対象外)
■上原きみ子インタビュー記事や最後のペン入れ動画も公開
「フォアミセス」を制作するエレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」にてインタビュー記事を公開。また、最後のペン入れ動画もYouTubeで公開されている。
◎上原きみ子のコメント(『いのちの器』完結にあたり)
最終回を描き始めたときは「私、泣くだろうな…」と思っていましたが、最終ページが近づくにつれて、心は不思議と軽くなっていきました。
最後のページでペンを置いた瞬間、やりきった感が爆発して、笑顔になりました。
思い残すことはありません。
残りの人生を、楽しみたいと思います。
■『いのちの器』
単行本：最終100巻は2026年4月16日(木)発売
また、秋田書店エレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」では、上原きみ子のインタビュー記事が掲載されるほか、最後のペン入れ動画もYouTubeにて公開される。
■感動の完結！100巻発売記念！100時間限定全話完全無料キャンペーン
チャンピオンクロスにて完結を記念した100時間限定全話完全無料キャンペーン開催。
期間：2026年4月16日(木)11:00〜2026年4月20日(月)15:00
対象：『いのちの器』1〜99巻収録分全話(※最終100巻は対象外)
■上原きみ子インタビュー記事や最後のペン入れ動画も公開
「フォアミセス」を制作するエレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」にてインタビュー記事を公開。また、最後のペン入れ動画もYouTubeで公開されている。
◎上原きみ子のコメント(『いのちの器』完結にあたり)
最終回を描き始めたときは「私、泣くだろうな…」と思っていましたが、最終ページが近づくにつれて、心は不思議と軽くなっていきました。
最後のページでペンを置いた瞬間、やりきった感が爆発して、笑顔になりました。
思い残すことはありません。
残りの人生を、楽しみたいと思います。
■『いのちの器』
単行本：最終100巻は2026年4月16日(木)発売