G大阪MF中村仁郎が早大人間科学部eスクールを修了「単位を落とすことなく4年で卒業するという目標を達成し…」
ガンバ大阪は16日、MF中村仁郎(23)が早稲田大学人間科学部eスクールを修了したことを発表した。
早大では2007年から人間科学部eスクールにおいてスポーツ分野の特別選抜枠が設けられており、クラブ公式サイトによると、中村は2021年度に同枠で合格。以降はプロサッカー選手としてプレーを続けながら、4年間での修了を果たした。
中村は「入学当初に掲げた『単位を落とすことなく4年で卒業する』という目標を達成することができ、自信につながる経験となりました」と報告。「学業に取り組む中でもサッカーを疎かにすることはなく、むしろサッカーに生かせる考え方や視点を養うことができたと感じています。この4年間を、今後の人生にとって大切な期間だったと胸を張って言えるよう、これからも日々努力を重ねてまいります」と述べた。
中村は2022シーズンにトップ昇格し、J1リーグで9試合に出場。24シーズン途中から松本山雅FCに期限付き移籍をし、J3リーグで12試合1得点を記録していた。25シーズンはFC岐阜に加入し、J3リーグ22試合出場。今シーズンからG大阪に復帰していた。
早大では2007年から人間科学部eスクールにおいてスポーツ分野の特別選抜枠が設けられており、クラブ公式サイトによると、中村は2021年度に同枠で合格。以降はプロサッカー選手としてプレーを続けながら、4年間での修了を果たした。
中村は「入学当初に掲げた『単位を落とすことなく4年で卒業する』という目標を達成することができ、自信につながる経験となりました」と報告。「学業に取り組む中でもサッカーを疎かにすることはなく、むしろサッカーに生かせる考え方や視点を養うことができたと感じています。この4年間を、今後の人生にとって大切な期間だったと胸を張って言えるよう、これからも日々努力を重ねてまいります」と述べた。
中村は2022シーズンにトップ昇格し、J1リーグで9試合に出場。24シーズン途中から松本山雅FCに期限付き移籍をし、J3リーグで12試合1得点を記録していた。25シーズンはFC岐阜に加入し、J3リーグ22試合出場。今シーズンからG大阪に復帰していた。