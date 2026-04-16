東京電力ホールディングスは、柏崎刈羽原子力発電所6号機について、原子力規制委員会から使用前確認証と使用前検査合格証の交付を受け、16日午後4時に営業運転を再開しました。2011年に発生した東日本大震災後、14年ぶりの営業運転となります。



東京電力によりますと、これまで発電所の安全性向上の取り組みや原子炉の起動にあたっての情報発信などを行い、立地地域や新潟県・社会に向けて理解活動を進めてきたとしています。



東京電力は当初2月26日の営業運転移行を目指していましたが、制御棒の引き抜き時や漏電などで警報が作動するトラブルが相次ぎ、再発防止策や部品交換などのため約2か月遅れての営業運転再開となりました。