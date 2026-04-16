「また白髪染めしなきゃ、、」→【40・50代】が試したい！「レイヤー × 白髪ぼかしハイライト」

頻繁な白髪染めを負担に思ったら、レイヤーカットと白髪ぼかしハイライトの組み合わせに注目してみて。ベースの色にハイライトを重ねることで、伸びてきた白髪を自然にぼかす効果が期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の悩みを解消しつつオシャレを楽しめる、レイヤー × 白髪ぼかしハイライトスタイルをご紹介します。

生え際の白髪をぼかす外ハネミディアム

ダークブラウンの落ち着いたベースカラーに、生え際のハイライトを効果的に効かせたミディアムレイヤーです。ベースの毛先を外ハネにしてシルエットにくびれを作ることで、全体に軽快な動きが生まれています。伸びてきた白髪との境目が目立ちにくく、上品な雰囲気も醸し出せそうです。

細めハイライトのアッシュベージュレイヤー

オレンジ味を抑えた軽やかなアッシュベージュのベースに、細めのハイライトを忍ばせたスタイルです。カットは毛先に程よい厚みを残しつつ、表面にレイヤーを入れることで自然な立体感をプラス。コントラストを控えめにした繊細な配色により、オシャレなデザインとして白髪をなじませられそうです。

地毛風ブラウンのくびれミディアム

トップを中心にベージュ系のハイライトをたっぷりと施した、地毛風ブラウンのミディアムレイヤーです。トップをふんわりと立ち上げ、ベースを外ハネにすることでメリハリのあるシルエットに整えています。根元の白髪も目立ちにくくなるため、頻繁なカラーリングを控えたい人にぴったりです。

落ち着きのあるオリーブグレージュレイヤー

顔まわりに前上がりのレイヤーを入れたミディアムスタイルです。細くナチュラルな白髪ぼかしハイライトを入れ、くすんだオリーブグレージュで全体を染め上げています。ハイライトで明るさを与えつつも、派手になりすぎない清潔感のあるスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@sakosakosakosako様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里