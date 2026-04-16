「KontrolFreek」よりSwitch2向けサムグリップが新登場4月17日よりAmazonなどで順次発売
KontrolFreekは、Nintendo Switch 2向けサムグリップ「KontrolFreek No-Slip Thumb Grips - Galaxy Edition（4個セット）」を4月17日よりAmazonなどにて順次発売する。価格は2,200円。
本商品は、「Galaxy」シリーズのデザインを採用したサムグリップ。独自開発素材「GripTek」により、あらゆるゲームプレイにおいて優れたグリップ力、快適性、操作性を発揮する。Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチするデザインで、Switch2のJoy-Con、およびNintendo SwitchとSwitch2のProコントローラーのパフォーマンスを向上させる。
また、「Thumb Grips（サムグリップ）」は「Thumbsticks （サムスティック）」と異なり、全く新しい取り付け方で、スムーズにJoy-ConやProコントローラーに装着することが可能。柔軟性に優れた独自素材「GripTek」により、破れや裂けなど素材を傷めることなく、ストレスなく取り付けられる。
【製品特長】
・独自素材GripTek採用：比類のないグリップ力と快適性を提供
・高耐久性：GripTekの柔軟性により、引き伸ばしても破れにくい
・快適性の向上：柔らかな質感で長時間プレイでも快適
・優れた安定性：激しいプレイ中でもズレにくい設計
・スムーズな装着性：柔軟性に優れた独自素材「GripTek」により、ストレスなく装着可能
・洗練されたデザイン：Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチ
・Switch2対応：Switch2のJoy-Con、およびSwitch・Switch2のProコントローラーに使用可能
・Made in the USA：コントローラーアクセサリー業界をリードするブランドによる米国製