【KontrolFreek No-Slip Thumb Grips - Galaxy Edition（4個セット）】 4月17日～順次発売 価格：2,200円

KontrolFreekは、Nintendo Switch 2向けサムグリップ「KontrolFreek No-Slip Thumb Grips - Galaxy Edition（4個セット）」を4月17日よりAmazonなどにて順次発売する。価格は2,200円。

本商品は、「Galaxy」シリーズのデザインを採用したサムグリップ。独自開発素材「GripTek」により、あらゆるゲームプレイにおいて優れたグリップ力、快適性、操作性を発揮する。Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチするデザインで、Switch2のJoy-Con、およびNintendo SwitchとSwitch2のProコントローラーのパフォーマンスを向上させる。

また、「Thumb Grips（サムグリップ）」は「Thumbsticks （サムスティック）」と異なり、全く新しい取り付け方で、スムーズにJoy-ConやProコントローラーに装着することが可能。柔軟性に優れた独自素材「GripTek」により、破れや裂けなど素材を傷めることなく、ストレスなく取り付けられる。

【製品特長】

・独自素材GripTek採用：比類のないグリップ力と快適性を提供

・高耐久性：GripTekの柔軟性により、引き伸ばしても破れにくい

・快適性の向上：柔らかな質感で長時間プレイでも快適

・優れた安定性：激しいプレイ中でもズレにくい設計

・スムーズな装着性：柔軟性に優れた独自素材「GripTek」により、ストレスなく装着可能

・洗練されたデザイン：Joy-Con 2のアクセントカラーにマッチ

・Switch2対応：Switch2のJoy-Con、およびSwitch・Switch2のProコントローラーに使用可能

・Made in the USA：コントローラーアクセサリー業界をリードするブランドによる米国製