限界まで働いたのにボーナスなし!?47歳SEが転職するまでの100日間を描いた漫画がリアルすぎて大反響【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ソフトウェア開発で連日残業や徹夜、休日出勤を繰り返している、システムエンジニア。仕事では、テストを繰り返しては、エラーを修正。タイトな納期への精神的プレッシャーも大きい。クライアントからの要望に応えつつ、開発を繰り返していた47歳のSEだが、会社からの総合的な評価が低く「今期ボーナスはなし」と言われ、転職を決意。退職までの100日間を漫画としてTwitterに投稿し始めると、大きな声援を浴びたTOME(@tome_ura)さんの「100日後に退職した47歳」を紹介しよう。
本作「100日後に退職した47歳」は、作者・TOMEさんの実体験をもとに描いた作品だ。TOMEさんはもともと趣味や副業でゲームアプリ開発に取り組んでいたが、本業の忙しさもあってリリースが滞りがちだったそう。そんな折にSNSで見かけたエッセイ漫画に「アプリより短時間でいろいろ発信できておもしろそう」と感じ、練習がてら投稿を始めたという。
漫画を描き始めた頃は「いい転職先が見つかったら考えてもいいかな」程度の気持ちで、すぐに会社を辞めるつもりはなかったと話すTOMEさん。しかし描き続けるうちに現実の気持ちが作品とリンクするように変化していき、気づけば転職活動を始めていたそうだ。漫画の70日目頃を描いているときには実際に退職していたといい、「漫画を描くことに会社への罪悪感があり、居づらくなっていたのかもしれない」と当時を振り返る。
転職の決め手については、体育会系で根性論的な職場の雰囲気が自分に合わなかったことと、会社に評価されていないという感覚が重なったことが大きかったと話す。また、転職を経て改めて感じたこととして「新しい技術を学び続けることの重要性」を挙げ、特にAI分野の急速な進化を実感していると語ってくれた。現在はスタートアップ企業でソフトウェア開発に携わるTOMEさん。業務が落ち着いたら再び発信していきたいと、今後の活動への意欲も見せている。キャリアに悩む人や働き方を見直したい人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
■取材協力：元アプリ開発者47歳(@tome_ura)