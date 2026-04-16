野菜も楽しみも山盛り連休！ こんにゃくパーク「2026年GWイベント」

記事ポイント こんにゃくパークがゴールデンウィークに無料コンテンツ充実のイベントを開催こんにゃくバイキングでは期間限定でしらたきのすき焼き食べ放題を楽しめるキャベツ抱え放題や果物・新鮮野菜詰め放題で家計にうれしい体験がそろう こんにゃくパークがゴールデンウィークに無料コンテンツ充実のイベントを開催こんにゃくバイキングでは期間限定でしらたきのすき焼き食べ放題を楽しめるキャベツ抱え放題や果物・新鮮野菜詰め放題で家計にうれしい体験がそろう

こんにゃくパークが、家族で立ち寄りやすいゴールデンウィークイベントを開催します。

2026年のイベントは、無料で楽しめる企画に加えて、野菜や果物を持ち帰れる参加型企画もそろいます。

近場でお得に楽しみたいおでかけ先として注目を集めます。

こんにゃくパーク「2026年GWイベント」

開催期間：2026年5月2日(土)〜5月6日(水・振休)会場：こんにゃくパーク所在地：群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1入場料：無料

こんにゃくパークは、日本の伝統食であるこんにゃくを楽しく体感できるテーマパークです。

2026年のゴールデンウィークは、食べ放題や参加型イベントを通して、家族みんなで満足しやすい内容を展開します。

しらたきのすき焼き食べ放題

参加費：無料実施日：2026年5月2日〜5月6日

こんにゃくバイキングは、毎日15種類のこんにゃくメニューを無料で味わえる人気コンテンツです。

ゴールデンウィーク期間は特別メニューとしてしらたきのすき焼きが加わり、食べ応えのある味わいを楽しめます。

キャベツ抱え放題

参加費：1,000円(税込)/回実施日：2026年5月2日〜5月6日整理券：配布予定、詳細は後日確定

キャベツ抱え放題は、昨年大きな反響を呼んだ人気企画です。

新鮮なキャベツを抱えられた分だけ持ち帰れるため、家計にうれしい体験として期待が高まります。

キャベツ丸かじり大会

参加費：無料実施日：2026年5月2日〜5月6日

キャベツ丸かじり大会は、制限時間内に新鮮なキャベツを丸かじりするステージイベントです。

見て楽しめるにぎやかさと、参加して盛り上がれる体験が家族のおでかけ時間を盛り上げます。

板こんにゃく積み大会

参加費：無料実施日：2026年5月2日〜5月6日

板こんにゃく積み大会は、板こんにゃくをどこまで高く積み上げられるかを競うチャレンジ企画です。

勝敗が分かりやすく、ステージならではの緊張感と楽しさを味わえます。

果物・新鮮野菜詰め放題

参加費：1,000円(税込)/回実施日：2026年5月2日〜5月6日

果物・新鮮野菜詰め放題は、旬の果物や地場の新鮮野菜をたっぷり持ち帰れる企画です。

食卓を豊かにしやすい内容で、買い物気分も楽しめます。

来場特典と限定販売

ミニゼリープレゼント実施日：2026年5月2日〜5月6日限定商品販売実施日：2026年5月2日〜5月6日限定商品販売詳細：後日確定

ミニゼリープレゼントは、来場者全員がこんにゃくパークオリジナルのミニゼリーを受け取れる特典です。

限定商品販売は、こんにゃくパークならではのオリジナル商品を実演とあわせてチェックできます。

常設施設

工場見学：無料こんにゃくバイキング：無料こんにゃく＆ゼリー詰め放題：有料こんにゃく手作り体験：有料

こんにゃくパークは、工場見学やこんにゃくバイキングに加えて、詰め放題や手作り体験も楽しめる施設です。

足湯や観覧車もそろい、子どもから大人まで一日過ごしやすいおでかけ先として利用できます。

こんにゃくパークの2026年GWイベントは、無料で楽しめる内容と持ち帰り企画を両立した家族向けイベントです。

こんにゃくメニューを味わいながら、野菜や果物の企画にも参加できる点が魅力です。

近場で充実した時間を過ごしたいゴールデンウィークのおでかけ先を探している人にぴったりです。

こんにゃくパーク「2026年GWイベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. こんにゃくパーク「2026年GWイベント」はいつ開催されますか？

A. こんにゃくパーク「2026年GWイベント」は2026年5月2日から5月6日まで開催されます。

Q. 無料で楽しめる内容はありますか？

A. こんにゃくバイキングの特別メニュー、キャベツ丸かじり大会、板こんにゃく積み大会、来場者向けのミニゼリープレゼントを無料で楽しめます。

Q. 有料企画にはどんなものがありますか？

A. キャベツ抱え放題と果物・新鮮野菜詰め放題を各1,000円(税込)で体験できます。

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