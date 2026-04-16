【すき家】暑い日に飲みたい「Sukiシェイク」クーポン、アプリで配信中。野菜たっぷり牛丼もお得になるよ〜！《最長5月6日まで》

すき家は、2026年4月14日から使えるお得なクーポンを公式アプリで配信中です。

Sukiシェイクは全種類が対象

4月14日から利用可能なクーポンは2種類あります。

【シャキうま塩野菜牛丼 50円引き】

4月14日9時から26日23時59分まで、「シャキうま塩野菜牛丼」、「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」を対象とした50円引きクーポンが登場しています。

クーポンは1回の会計につき、3個まで利用可能。トッピング牛丼のランチコンボも対象です。

Sukipassとの併用はできません。また、デリバリーは対象外です。

なお、株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。すき家公式アプリで会計する場合、併用はできません。

【Sukiシェイク 30円引き】

4月14日9時から5月6日23時59分までの期間、「Sukiシェイク（S・M・L）」が30円引きになるクーポンが登場しています。

クーポンは、「Sukiシェイク チーズケーキ」を含むすべてのSukiシェイクに使えます。

クーポンは1回の会計につき、3個まで利用できます。

すきすきセットとランチコンボのシェイク変更は、店頭で会計する場合のみ可能。すき家公式アプリで会計する場合は対象外です。

Sukiシェイクを販売していない店舗やデリバリーは対象外。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。すき家公式アプリで会計する場合、併用はできません。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部