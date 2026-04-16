ニューエラのSWIMライン登場♡水辺で映える新作スイムウェア特集

水辺でもおしゃれに過ごしたい方に♡ニューエラから新たに「SWIM」カテゴリーが登場しました。ビーチやプールはもちろん、日常にも取り入れやすいデザインと機能性を兼ね備えたスイムウェアがラインナップ。アクティブなシーンでも快適に楽しめる、新作コレクションをチェックしてみてください♪

水陸両用で使えるメンズモデル♡

Men’s Swim Jammer

「Men’s Swim Jammer」は5,280円（税込）、「Men’s Swim Trunks」は5,500円（税込）。

トランクスタイプは身体に密着しすぎないシルエットで、リラックスした着心地が特徴。

Men’s Swim Trunks

水陸両用仕様で、ビーチやプールだけでなくワークアウトや日常のアクティビティにも活躍します。快適さと動きやすさを両立した設計です。

THINGS THAT MATTERスイムウェア新作♡大人のための美シルエット水着

機能性重視のウィメンズモデル♡

「Women’s Swim Kneeskin」は7,700円（税込）。

ハーフレギンスタイプで身体にフィットし、水中でも動きやすい立体設計。背面はオープンバック仕様で肩まわりの可動域を確保し、スイムトレーニングやエクササイズにも対応します。

フィット感と機能性を兼ね備えた一着です。

小物も揃うトータルコーデ♡

「Swim Cap」は1,650円（税込）。ニューエラのロゴをあしらったシンプルなデザインで、スイムウェアとのコーディネートが楽しめます。

すべてのアイテムは耐塩素性や速乾性を備え、水辺での使用に適した仕様。機能性とスタイルを両立したラインナップです。

水辺でも自分らしく

ニューエラのSWIMラインは、機能性とデザインを兼ね備えた新しいアクティブウェア♡水辺だけでなく日常にも取り入れやすく、幅広いシーンで活躍します。

自分らしいスタイルで、これからの季節を思いきり楽しんでみてください♪