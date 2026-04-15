【材料3つ】市販のアイスで「スフレチーズケーキ」が作れた！

材料3つ、しかも30分でつくれるレシピを発見！

ふわふわのスフレチーズケーキが簡単に作れるとしたら、挑戦したくなりますよね。 しかも、そんなに難しい技は必要なく、さらに用意する材料もバニラアイスクリーム、クリームチーズ、卵白の3つだけ！ 冷蔵庫にある材料でたった30分で作れちゃうんです！

材料を混ぜ合わせて型に流すだけ

3つの材料を用意したら、あとはそれぞれを混ぜ合わせ、型に入れて焼くだけ！

しっかり泡立ててふわふわに

レンジで2分

バニラアイスクリームとクリームチーズをボウルに入れて、電子レンジで2分（600W）加熱します。





しっかり混ぜ合わせる

レンジで加熱したボウルを取り出し、ダマにならないように混ぜ合わせる。





卵白を泡立てる

しっかり角が立つようにメレンゲを作る





材料を混ぜ合わせる

バニラアイスとクリームチーズを混ぜ合わせたものに、メレンゲをふわっと混ぜ合わせる





全ての工程で30分以内！ このケーキは、焼き立ての熱々、冷ました状態のどちらもおいしいのがポイント。お腹が空いたらすぐに材料を混ぜてオーブンへ。おすすめは、焼き立てで半分、残り半分を冷やして、クリームを添えて食べてみてください！