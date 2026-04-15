「国宝になっちゃってるよ」ラウール、MVの美しいオフショット公開！ 「内臓何処にしまってますか？」
Snow Manのラウールさんは4月12日、自身のInstagramを更新。美しいオフショットを公開しました。
【写真】ラウールの美しい姿
ファンからは「ラウ様 うちゅくしすぎましゅ」「らう〜〜〜かっこいいね」「MVもさいこうだったよありがとう」「内臓何処にしまってますか？」「どんどん美しく進化していって真面目に国宝になっちゃってるよ」「お顔も髪色も姿形も王子様でだいすき」「めろつきました」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】ラウールの美しい姿
「めろつきました」ラウールさんはハートの手の絵文字を添えて4枚の写真を投稿。ミュージックビデオの撮影オフショットを披露しています。1〜3枚目はクロップド丈の白いジャケットに鮮やかな水色のシャツとピンクの手袋を合わせたインパクトのある衣装で、さまざまなポーズを取っています。4枚目はオールブラックのコーディネートで、頭の上で手でハートを作ったキュートなポーズです。どれも美しくクールなショットで、圧倒的な存在感を放っています。
ダンス動画も披露4日には「とっても楽しい」と、BTSのダンスを見事に踊る動画を公開していたラウールさん。これには同グループメンバーの「いいね！」も付けられており、ファンからは、「最高」「美しい」といった声も寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)