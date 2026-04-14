【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“ツヤ髪すぎない”。2026春・大人ヘアの正解
きちんとヘアスタイルを整えているはずなのに、なぜか重たく見えると感じてませんか？実は、髪の印象を大きく左右するのが“ツヤ”。本来は美しく見せる要素ですが、出しすぎると一気に古く見えてしまうこともあります。2026年春の大人ヘアは、“ツヤを足す”のではなく“コントロールする”がキーワード。軽さのある質感が、今っぽさと若々しさにつながるんです。
「ツヤを出しすぎる」と重く見える
オイルやバームでしっかりツヤを出すと、まとまりは良く見えますが、その分、髪全体が均一に光ってしまい、立体感が消えやすくなります。
▲根元からツヤを出すと重く見えやすく、毛先だけに絞ることで軽やかで今っぽい印象に整う
「毛先だけツヤ」で今っぽく整う
今季の正解は、ツヤを毛先にだけ絞ること。中間から毛先にかけて、ほんの少しだけなじませることで、自然なまとまりと動きが両立できます。
根元はあえてマットに保ち、空気感を残すのもポイント。全体を均一に仕上げないことで、抜け感のある軽やかな印象に仕上げましょう。
「乾いた質感を残す」バランスが鍵
ツヤ一辺倒ではなく、ほんのりドライな質感を残すことも重要。スタイリング剤はつけすぎず、手に残った分を毛先に軽くなじませる程度で十分。整えすぎないことで、自然な動きと今っぽさが生まれます。
▲スタイリング剤はごく少量を毛先にだけなじませ、根元はマットなまま空気感を残すのが正解
2026年春の大人ヘアは、“ツヤを足す”より“ツヤを絞る”ことがポイント。入れる場所と量を見直すだけで、印象は驚くほど軽やかに変わります。まずは毛先だけにツヤを残すことから、今っぽい質感にアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は美容師によるヘアデザインやヘアケアに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼明るさ・暗さで選ばないのが正解。大人のヘアカラーは“透け感”でアカ抜ける