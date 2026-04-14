IWCシャフハウゼンが、有人宇宙飛行向けに設計されたツールウォッチ『パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ』（Ref. IW328601）を、ジュネーブで開催されるウォッチズ＆ワンダーズにて発表した。

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本モデルは、宇宙空間での計時という要求に応えるためにゼロから設計・開発されたIWC初のウォッチとなる。特許出願中の回転式ベゼルシステムにより、リューズを使用せずにすべての機能を制御できる点が最大の特徴だ。宇宙飛行士が船外活動（EVA）中に加圧宇宙服と専用グローブを着用することを想定し、手袋を着けたままでも操作できるよう設計されている。

ベゼルの動きは「バーティカル・ドライブ」と呼ばれるクラッチシステムを介して巻真に伝達される。ケース側面に配置されたロッカースイッチにより、ムーブメントの巻き上げや2つの異なるタイムゾーンの設定など、さまざまな機能の切り替えが可能だ。

巻き上げは内蔵ローターによる自動巻きのほか、ベゼルを反時計回りに回すことでも行える。このハイブリッド巻き上げシステムにより、地球上および微小重力・無重力環境の両方で効率的な作動が保証される。

文字盤はマットブラックで、光の反射を抑えた設計が施されている。ミッションの基準時間はセンターの時針・分針に加え、外周の目盛りを指す専用針によって00:00から24:00までの24時間形式で表示される。

宇宙船や宇宙ステーションはおよそ90分ごとに地球を一周するため、宇宙飛行士は24時間以内に16回の日の出・日の入りを経験する。この急速な昼夜の繰り返しに対応するため、GMT（グリニッジ標準時）またはUTC（協定世界時）が採用されており、24時間表示はそうした運用に不可欠となるとのことだ。

センターの時針は通常、基準時間と同期しているが、1時間単位で動かすことで2つ目のタイムゾーンを表示することも可能。三角形の時針と分針の縁にはグリーンのスーパールミノバがコーティングされ、矢印型の24時間針の先端は暗所でブルーに発光する。ブルーの秒針はダイアル内側の同色リングを指し、このカラーは宇宙飛行士が宇宙から見た地球の地平線をイメージしたものだという。

デュアルタイム表示は、新設計のIWC自社製キャリバー32722によって実現されており、パワーリザーブは120時間。一体型のGMTモジュールを装備し、3時位置に日付表示を備える。

ケースにはホワイトの酸化ジルコニウム・セラミックを採用。ダイヤモンドに次ぐヴィッカース硬度を持ち、地球上で最も硬い物質のひとつとされる素材だ。

回転式ベゼルとケースバックにはIWCが開発したセラタニウムが使用されている。セラタニウムはチタンの軽さおよび構造的完全性と、セラミックに匹敵する硬度・耐傷性を兼ね備えた素材となる。2つの素材の組み合わせにより、高い堅牢性と弾性に加え、温度変化や腐食への耐性を実現した。ストラップはホワイトの一体型FKMラバー製で、断熱性と紫外線耐性に優れる。ケースバックには宇宙船を象徴的に表現したエングレーヴィングが施されている。

本モデルは、IWCのブランドパートナーであり世界初の商用宇宙ステーション「Haven-1」を開発するVast社による広範な型式テストを受けている。

カリフォルニア州ロングビーチにあるVast社本社で、振動や圧力変化への耐性、Haven-1の環境と素材の適合性が検証された。振動テストでは最大10Gの加速力にさらされ、各テスト後に時計が無傷のまま機能していることが確認されたという。一連のテスト基準をすべて満たし、Vast社から宇宙飛行の公式認定を取得している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）