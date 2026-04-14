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心理カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【注意点】40代以降で人に話さない方がいい7つのこと／妬み嫉妬につながり、人を傷つけやすい話題」と題した動画を公開した。年齢とともに変化する人間関係において、思わぬ妬みや嫉妬を生み出さないためのコミュニケーション術を解説している。



Ryota氏は冒頭、40代以降になると「今までと同じ感覚であまり話さない方がいいこと」があると指摘する。その1つ目が「自分がうまくいっている話題」だ。20代や30代であれば素直に聞けていた成功体験も、40代以降になると「驚くほど妬んでくる人がいる」という。自身の人生に対する不満から「急に攻撃的になる人」が現れるため、親しくない相手には普段の何気ない会話にとどめるようアドバイスした。



また、SNSなどで発信しがちな「思想的なこと」や、ふとした瞬間に口にしてしまう「家庭の財産や資産」の話題も、無用なトラブルやレッテル張りを招く原因になると警鐘を鳴らす。さらに、久々に会った知人に対する「外見の変化」の指摘や、自分の方が大変だとアピールする「病気の比較」、そして価値観の押し付けになりやすい「結婚観の違い」など、日常に潜む7つのNG話題を具体例とともに紹介した。



動画の最後でRyota氏は、円滑なコミュニケーションの秘訣について言及。「深い話というのは1割ぐらい」であり、「残りの9割はどうでもいい雑談」で十分だと語る。わざわざ複雑なトークをしてネガティブな感情を抱かれるよりも、お互いの思いやりをベースにした「キャッチボール」を成立させることが、40代以降の人間関係を豊かにする鍵であると結論付けた。