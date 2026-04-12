今回は“父子鷹”について。今の競輪界の代表格はG1・9Vの山崎芳仁と息子・歩夢。歩夢もすでに2度のS級優勝をマークしている。

他にも二世レーサーとして父の背中を追ってプロ入りした選手は数多い。藤田昌宏を父に持つ127期の藤田楓（22＝岡山）もその一人だ。

昨年5月のルーキーシリーズを経て、7月に本デビュー。12月にA級1、2班戦へと特別昇班を果たした。

昇班後は7戦して、まだ優勝なし。4月5〜7日の高知では1、2、3着だった。

断然の人気だった初日の予選はいったんは突っ張られながら、ホーム前から一気にカマして力強い逃げ切り。

「（1番車で）S取りを失敗したのは反省点。ただ、スタンディングでカマして最後まで伸びたので」と脚には十分な手応えがあった。

準決勝、決勝は正攻法から突っ張り、主導権を譲らない気合の先行。最後は500バンクの直線の長さに泣き、1、2班戦初優勝は次回に持ち越しとなったが、3日間バックを取る“自分の競走”はできた。

「今までは早くS級点を取ることが目標でしたが、それでは普通。記念の準決以上で走れるようにしたい。そこをモチベーションにやっていきたい」と高みを目指して精進する。

そのためにS級仕様のフレームを投入した。「重いがスピードに乗ると掛かりがいいし、後半も伸びます。出力が違う」。機材やセッティングなど試行錯誤してレベルアップを図っている。

父・昌宏は来期S級復帰が確定している。「父からは特にアドバイスはないが、早くS級に上がって同じステージで走りたい」

岡山期待の若武者。今後も期待したい。