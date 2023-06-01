　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の5万7120円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては617.23円高。出来高は5532枚となっている。

　TOPIX先物期近は3756.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57120　　　　　+540　　　　5532
日経225mini 　　　　　　 57115　　　　　+535　　　112532
TOPIX先物 　　　　　　　3756.5　　　　 +27.5　　　 11177
JPX日経400先物　　　　　 33970　　　　　+245　　　　 283
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　　+1　　　　 466
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース