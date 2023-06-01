日経225先物：14日0時＝540円高、5万7120円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の5万7120円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては617.23円高。出来高は5532枚となっている。
TOPIX先物期近は3756.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57120 +540 5532
日経225mini 57115 +535 112532
TOPIX先物 3756.5 +27.5 11177
JPX日経400先物 33970 +245 283
グロース指数先物 738 +1 466
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3756.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57120 +540 5532
日経225mini 57115 +535 112532
TOPIX先物 3756.5 +27.5 11177
JPX日経400先物 33970 +245 283
グロース指数先物 738 +1 466
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