センスのいい人が大注目♡ この春おすすめの「ブラウン＆ドット柄」アイテム特集

センスのいい人は、この春どんなアイテムに注目しているの…？そこで今回は、Rayで活躍するスタイリストやインフルエンサーが気になる「ブラウン＆ドット柄」の新作アイテムをご紹介します。あなたの「頼れる名品」になる神アイテムがきっと見つかるはず♡

センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

Item シンプルな黒アイテムを春はブラウンに変更！

ベーシックカラーとして使っていた黒をブラウンに変えるだけで、軽やかな印象に。春カラーや赤などトレンド色との相性も抜群。

スタイリスト・城田望さん

「この春はデニムもブラウンカラーが登場しています！黒よりも柔らかな印象になるので、ガーリー好きなコにオススメです」

【a】シアーロングスリーブTシャツ 1,990円／UNIQLO

▶︎深めのチョコカラーがお上品。

【b】スエードブルゾン 17,600円／ COCO DEAL（ココ ディール）

▶︎ヴィンテージライクな素材感でアクセントを。

【c】ベルトつきサテンパンツ 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）

▶︎ツヤをまとえばレディライクな印象に。