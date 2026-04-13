工藤静香が4月12日、自身のInstagramを更新し、ツアー先でのオフショットを公開した。

（参考：【画像】工藤静香、シール帳や大量のスイーツが並ぶ“プレ誕生日”）

工藤は現在、シンフォニックコンサートシリーズ『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』のツアー中で、4月11日には兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホールでコンサートを開催した。

工藤はInstagramに「大阪の旅 公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました」と綴り、ツアー先でのオフショットを投稿。

投稿では「大阪の旅 公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました」と綴り、トレンチコートに黒のタイツとブーツを合わせた春コーデ姿の写真のほか、関係者との夕食の動画が収められている。動画には、工藤のシール帳や、大量に差し入れられたスイーツの数々が映っており、ツアー先での様子が垣間見える内容となっている。また、4月14日に誕生日を迎える工藤へのケーキも用意されたようだ。

コメント欄には、「一緒にシール交換したい！」「ツアー楽しんでね」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）