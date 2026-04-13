ルルルン 栃木限定♡とちあいか香る旅するフェイスマスク登場

ご当地の魅力を肌で楽しめる人気シリーズに新作が登場♡ルルルンの「旅するルルルン」から、栃木県の名産いちご“とちあいか”を使用したフェイスマスクが発売されます。甘くジューシーな香りに包まれながら、うるおいケアができる特別なアイテム。旅気分を感じながら、自分へのご褒美ケアを楽しんでみてください♪

とちあいかの魅力をぎゅっと♡

「栃木ルルルン（とちあいかの香り）」は1,980円（税込）、7枚入×5袋。

栃木県産のとちあいか果実エキス*を配合し、甘くフレッシュな香りが特徴です。大粒で甘みが強く、断面がハート型になる可愛らしいいちごの魅力をスキンケアに取り入れたアイテムです。

※保湿成分 イチゴ果実エキス

クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

うるおいとツヤを叶える成分

イチゴ種子エキスが肌のうるおいバランスを整え、明るいツヤ感をプラス。さらに吸着型ヒアルロン酸が肌表面にとどまり、水分をしっかりキープします。

毎日使いやすい処方で、乾燥やくすみが気になる肌にもおすすめ。

※ハリツヤ成分 * 保湿成分 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

使い心地にもこだわり

ふっくらとした極厚シートが肌にしっかり密着し、美容成分を角質層まで届けます。

「うるおいたっぷり貯水槽」と「浸透※サポート層」を組み合わせた設計で、効率的に保湿ケアが可能。ストレスフリーな使い心地で、毎日のケアタイムがより心地よくなります。

※角質層まで

旅気分で楽しむスキンケア

ルルルンの栃木限定マスクは、香りとケアを同時に楽しめる特別なアイテム♡ご当地ならではの素材を活かしたスキンケアで、日常にちょっとした癒しと楽しさをプラスできます。

自分用はもちろん、お土産やギフトとしてもおすすめ。ぜひこの機会に体験してみてください♪