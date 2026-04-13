「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、パワーエックス<485A.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３月下旬以降、好材料が相次いだ。３月２６日にポルシェ正規販売店への蓄電池型超急速ＥＶ充電システムの納入を開始したと発表し、３１日には、約５３億円の大口受注を獲得したと発表。また４月２日には、森トラスト（東京都港区）が初の系統用蓄電所事業として、滋賀県守山市で系統用蓄電所の開発・事業運営を開始すると発表し、この蓄電池にＰｏｗｅｒＸの製品を採用することが判明。更に９日にはクリハラント（大阪市北区）から特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注したと発表した。



これらを受けて、同社株は３月２６日終値３９４５円から４月１０日の高値７７００円まで９割以上も上昇。この日も一時７８２０円をつける場面があり上場来高値を更新した。ただ、急ピッチの上昇に対する警戒感も強まっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS