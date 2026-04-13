トヨタ「カローラ」は、1966年の初代誕生から世界150以上の国と地域で販売され、2021年に累計販売台数5000万台を超えたグローバルモデルです。

日本国内ではセダンやワゴンなど多彩なシリーズを展開していますが、海外市場では現地の需要に合わせた独自仕様も存在します。

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そのひとつが、2025年末に中国市場でマイナーチェンジを遂げた新型「カローラ」。

最新のハンマーヘッドデザインを採用し、従来モデルからボディサイズを拡大しました。

日本仕様とは異なる進化を遂げた中国向けモデルの外観や内装、パワートレイン、価格設定を改めて見ていきます。

トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社である一汽トヨタは、2025年11月19日に新型「カローラ」を中国市場向けに発表し、同年12月21日に発売しました。

今回登場したモデルはフルモデルチェンジではなく、12代目モデルをベースとしたビッグマイナーチェンジに該当します。

新型カローラは若年層をターゲットに据え、外観デザインから内装のデジタル装備、さらには価格設定に至るまで、多岐にわたる変更が加えられました。

新型カローラの外観における変更点は、フロントマスクのデザインにあります。近年の「プリウス」や「クラウン」などに用いられている「ハンマーヘッド」の形状が新たに導入されました。

鋭いLEDヘッドライトと組み合わせられ、フロント下部のグリルは縮小されることで、グリルレスに近い造形となっています。

ボディサイズは全長4710mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2750mmです。

従来モデルと比較して全長が75mm、ホイールベースが50mm延長されています。

この数値は中国専売として展開されていたロングホイールベースモデルと共通であり、今回の改良で通常モデルと統合される形になりました。

日本仕様のカローラ（セダン）と比較すると、全長は200mm以上長く設定されています。

この延長分は後席の足元空間に充てられており、後席の居住性を重視する現地のニーズに対応しています。荷室容量は470リットルとなり、20インチのスーツケースを6個積載できる空間が確保されています。

内装は水平基調のインストルメントパネルが採用されました。運転席には8.8インチのデジタルディスプレイ（または12.3インチのフル液晶デジタルメーター）、中央には12.9インチのタッチディスプレイが配置されています。コネクテッド機能も強化され、ナビゲーションやスマートフォンとの連携など、デジタル機能の向上が図られています。

パワートレインの構成も刷新されました。

2.0リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載するガソリンモデルと、1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドモデルの2種類が設定されています。

運転支援機能については、全グレードで「Toyota Pilot」が標準装備されています。

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中国市場では新興ブランドによる電気自動車の投入が相次いでおり、セダン市場の競争が激化しています。

その中で、現行モデルの登場から時間が経過しているカローラに対し、デザインの変更やボディサイズの拡大、デジタル装備の充実といった改良が行われました。

ガソリン車とハイブリッド車を中心とした構成でありながら、居住性や安全装備を強化し、さらに価格を見直すことで商品力の維持が図られています。

日本の道路環境に合わせたパッケージングを持つ日本仕様とは異なり、中国市場におけるビジネス利用や家族での移動といった用途に応えるための仕様変更と言えます。