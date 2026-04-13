BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。メンバーのJUNG KOOK（ジョングク）との仲睦まじい2ショットを公開した。

【写真】仲良くじゃれるBTSの最年長＆最年少！ジンの邪魔をするジョングク【動画】J-HOPE、ジン、RMがゆるりと「Hooligan」をダンス【写真】ワールドツアー集合ショット①②

■メガネ姿のBTSジンに近づいていくジョングク

ジンは3枚のオフショットをアップ。メガネを掛けて前髪を下ろし、白いニットにチェック柄のロングコートを羽織り、知的な雰囲気を漂わせるコーディネートで登場している。カメラに向かってピースサインを見せ、にっこりと微笑むジンだが、その前にはラフなスウェット姿のジョングクが、ジンのほうに体を向けて立ちはだかる。

2枚目でもジョングクはその場を動かず、ジンは首を傾けてカメラを覗き込む。3枚目ではさらに近づくジョングクを回避するように腰を曲げ、ジョングクは撮影の邪魔に成功してご満悦なのか、笑顔を見せた。BTSの最年長と最年少のやりとりが微笑ましい、仲の良さが伝わるオフショットとなっている。

SNSでは「グクジン可愛い」「仲良しだね」「可愛すぎる長男とマンネ」「2人とも愛おしすぎる」「貴重な眼鏡ジンくんを収めてくれてありがとう」「ジンくんのメガネ姿好き！」「グクジンのこのやりとり久しぶりで泣いちゃう」「グクジン尊い」「一人で撮らせてあげない映り込みジョングクw」「愛おしい光景」と反響を呼んでいる。

■BTS J-HOPE、ジン、RMがゆるりと「Hooligan」をダンス！

なおJ-HOPE（ジェイホープ）がTikTokにアップした「Hooligan」のダンス動画にも、ジンはJ-HOPE、RM（アールエム）と一緒に登場。全身ブラックレザーの衣装を抜群のスタイルで纏い、ゆるりとしたムードで笑顔を弾けさせながら、「Hooligan」を踊っている。

■BTSワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』集合ショット

BTSはワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を、4月9日に韓国の高陽総合運動場主競技場でスタート。この2、3日目のメンバー集合ショットもあらたに公開された。