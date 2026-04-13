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YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「【SFC修行 崩壊の危機!?】6月から燃油代が爆上がりする前に絶対にやるべき回避策」を公開した。動画では、出演者のCHIKA氏が、中東情勢の悪化に伴う原油高がSFC（スーパーフライヤーズカード）修行に与える影響と、その回避策について解説している。



動画冒頭でCHIKA氏は、ジェット燃料の価格が2月後半からわずか数週間で約1.6倍に急騰したと説明。その影響でユナイテッド航空など海外の航空会社が次々と減便を余儀なくされ、航空券価格が高騰している現状を危惧する。



一方で、ANAやJALなどの日系航空会社には、この危機を一時的に回避できる独自の「カラクリ」があると指摘。燃油サーチャージは過去2ヶ月間のケロシンの平均価格を基準に、2ヶ月後の料金を決めるルールがあるという。つまり、2月後半からの急激な原油高が反映されるのは「6月1日以降に発券する航空券から」であり、それまでは比較的安い燃油代が適用されると解説した。



この「奇跡のタイムラグ」を利用した対策として、CHIKA氏は2つのアクションを提案。1つ目は、夏の国際線修行の計画がある場合「何がなんでも5月中にスケジュールを確定させて、5月31日までに『発券』してしまうこと」。燃油代は搭乗日ではなく発券日ベースで決まるためだ。ただし、後から日付を変更すると最新の燃油サーチャージで再計算されるため、確実な日程で予約することが重要だと注意を促した。2つ目は、燃油サーチャージの概念がない「国内線修行」への切り替えである。



航空券が高騰する時代だからこそ、エコノミークラスでもラウンジ利用や優先搭乗などの特別扱いを受けられるSFCの価値は今まで以上に高まっているとCHIKA氏は力説。「ピンチはいつだってチャンスに変えられます」と語り、環境の変化に振り回されずに立ち回ることの重要性を伝えている。