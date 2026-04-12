大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第21節が11日（土）と12日（日）に行われた。

いよいよ残り2節となった今シーズンのSVリーグ男子。すでにチャンピオンシップに進出する6チームが確定している中、最初に試合開始を迎えたのはヴォレアス北海道。エースの張育陞が今シーズン限り退団することが発表された中で迎えたホームゲームに東京グレートベアーズを迎えると、GAME1こそ1セット奪ったものの、GAME2はストレート負けを喫した。一方の東京GBは連敗を5で止めている。

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第20節のGAME2で連敗を6でストップした最下位のVC長野トライデンツはホームに首位のサントリーサンバーズ大阪を迎えたものの、力及ばず2戦連続ストレート負け。サントリーはレギュラーシーズン優勝までマジック1としている。

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そのサントリーを追う2位の大阪ブルテオンも日本製鉄堺ブレイザーズとの大阪ダービーで2試合連続ストレート勝ち。セット数次第ではサントリーの優勝が決まる可能性もあったが阻止している。

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サントリーと大阪Ｂの2チームを追う3位集団、4位のウルフドッグス名古屋と3位のジェイテクトSTINGS愛知はWD名古屋のホーム・エントリオで直接対決。2試合ともフルセットという熾烈な戦いとなったが、どちらも白星を挙げたのはSTINGS愛知。自力で3位を確定させた。

8位の東レアローズ静岡は3週連続ホームゲームのラストに広島サンダーズをこのはなアリーナに迎えたものの2連敗。今季最後のホームゲームで白星を挙げることはできなかった。

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レギュラーシーズン最終節となる次の第22節は17日（金）から19日（日）にかけて行われ、東京GB vs サントリー、STINGS愛知 vs VC長野、広島TH vs 大阪Ｂ、WD名古屋 vs 東レ静岡、日鉄堺BZ vs ヴォレアスの5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第21節 GAME1結果



ヴォレアス北海道 1-3 東京グレートベアーズ

（23-25、21-25、27-25、17-25）



VC長野トライデンツ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（18-25、20-25、14-25）



大阪ブルテオン 3-0 日本製鉄堺ブレイザーズ

（27-25、25-23、25-19）



ウルフドッグス名古屋 2-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-19、25-20、20-25、25-27、11-15）



東レアローズ静岡 0-3 広島サンダーズ

（17-25、21-25、19-25）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第21節 GAME2結果



ヴォレアス北海道 0-3 東京グレートベアーズ

（23-25、22-25、20-25）



VC長野トライデンツ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（15-25、23-25、18-25）



大阪ブルテオン 3-0 日本製鉄堺ブレイザーズ

（25-22、25-21、25-22）



ウルフドッグス名古屋 2-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（22-25、21-25、25-22、27-25、11-15）



東レアローズ静岡 1-3 広島サンダーズ

（25-22、21-25、16-25、19-25）