マイナス５歳見えは“軽さ”で決まる。今っぽくて若々しいショートヘアの作り方
人気のショートヘアにしたのに、思ったほど印象が変わらない。むしろ少し老けて見える気がするなどと感じたことはありませんか？その原因は、長さではなく“シルエット”。同じショートヘアでも、バランスの取り方ひとつで見え方は大きく変わります。でも、今季のトレンドを踏まえて整えることで、無理なく“マイナス５歳見え”を叶えることができるんです。
重さを残しすぎると、動きが止まって見える
一見まとまって見えるスタイルでも、全体に重さが溜まっていると、髪の動きが出にくくなります。特にトップのボリュームが不足し、横に広がるようなシルエットは、立体感が弱く、どこか古い印象につながりがち。
軽くしすぎると、ツヤと品が抜けてしまう
逆に軽さを意識しすぎると、毛先がスカスカになり、まとまりのない印象に。動きは出ているように見えても、密度が不足するとパサつきが目立ち、疲れて見えやすくなるのが難しいところです。
軽さは必要ですが、全体を削るのではなく“抜く場所”を見極めることが重要。バランスを崩さずに軽さを出せるかどうかが、大人のショートヘアの印象を左右します。
正解は“空気を含むシルエット”。軽さとまとまりの両立
今っぽく若々しく見えるショートヘアは、トップに自然なボリュームを持たせつつ、毛先には適度なまとまりを残した“空気を含むシルエット”が特徴。
▲同じショートでも、シルエットの違いでここまで印象が変わる。左は重さと軽さのバランスがわずかに崩れ、右は空気を含んだ立体的な仕上がりに
横や後ろから見たときに、ラインがやわらかく動くことで、立体感と抜け感が生まれます。整えすぎない自然な流れがあることで、軽やかさと品のよさが同時に引き立ち、結果として無理のない若見えにつなが流というわけです。
ショートヘアで印象を変えるために必要なのは、軽くすることでも、重さを残すことでもありません。その中間にある“ちょうどいいバランス”を見つけること。なんとなくしっくりこないと感じたときこそ、シルエットを見直すタイミングです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼そのショートヘア“頑張りすぎ”かも。若作りと若見えの分かれ目は「トップと毛先」