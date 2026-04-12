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取る順番を間違えると時間もお金も無駄に？工場勤務で「知らないと損をする」年収が上がる資格ランキング

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【工場転職】取る順番を間違えると詰みます｜年収が上がる資格ランキング10選」を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、工場勤務において真に価値があり、年収アップやキャリア形成に繋がる資格をランキング形式で解説している。



冒頭でケンシロウ氏は「資格は取る順番を間違えると時間もお金も無駄になります」と警鐘を鳴らす。日本では学歴が気にされるのと同様に、資格の有無で合否が左右されることも多い。採用側の視点から見ても「自分のキャリアアップのために資格取得も頑張れる人なんだな」と、人間性を含めて評価されるという。



ランキングでは、工場での実務経験を活かしたキャリアチェンジや、長期的な安定を目指すための資格が紹介された。例えば第10位の「機械保全技能士」は、設備のメンテナンスを担う重要なポジションであり、コツコツと同じ作業を繰り返すのが苦手な人にお勧めだという。第7位の「CAD利用技術者」は、交替勤務から日勤のみのオフィスワークへ転身したい人にとって、体力的な負担を減らしつつ現場目線を活かせる強力な武器となる。



さらに、第2位の「危険物取扱者 乙4」は、鉱物油を大量に扱う工場において、消防法に基づく責任者として重宝されることを解説。そして第1位には「フォークリフト」が選ばれた。全国的に求人が豊富であり、物流関連の職場に配属される傾向が強い。ケンシロウ氏は「体力よりは技術面」と語り、採用される年齢の幅も広がるため、就職がより容易になる点を高く評価した。



動画の最後でケンシロウ氏は、紹介した資格が単なる現場作業にとどまらず、オフィスワークや保全業務など、将来のキャリアチェンジの可能性を広げる手段であることを強調した。工場勤務でのキャリアアップや収入増を目指す人にとって、自身の進むべき方向性を見つめ直す大きなヒントとなる内容である。