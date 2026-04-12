【今週の運勢】4月13日（月）〜4月19日（日）の運勢第1位は魚座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 4月13日（月）〜4月19日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★魚座

運勢第1位！ 「これだ」と心が動いた方向へ、ためらわず一歩を踏み出して。頭で考えすぎるよりも、「価値を感じるかどうか」が判断基準になります。押しても引いても動かないなら、無理にこじ開ける必要はありません。あなたのエネルギーが素直に流れていく場所こそが、今のあなたにとっての「正解」です。

第2位★獅子座

運勢第2位！ 「広く遠くをとらえる」がテーマの星模様。明るい未来、広がる選択肢を吟味していきたい時期です。「これだ！」と思えるイメージを書き出してみるのもオススメ。途中で変更できるように「この感じの要素」で理想の姿を頭の中に描き出してみて。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 「わたしがこの人だったら」がキーワード。あなたが尊敬している人、憧れている人になったつもりで、世界を見渡してみて。視点が変わることで、見えてくるものや情報が変わってきそう。特に「この人目立ってはいないけど、極めてるな」と思えるステキな人に焦点を合わせてみて。

第4位★山羊座

「好きなものを集めながら領土を広げる」が今週のキーワード。「これこそ自分が求めていたものだ！」と思えるものを見つけられる星模様です。自分の好きの軸をしっかりと鋭敏にさせるのもGOOD。通で粋なものとご縁がありそう。気に入ったものを部屋に置くことで、雰囲気がいい方向に流れていく予感。

第5位★乙女座

「なぜこの生き方をしてるんだっけ？」と問い直すような1週間。ふとしたことからインスピレーションが湧きやすく、生き方の指針となるような出来事にも遭遇しそう。少し違和感があることでも、自分にとって重要だと思えることはメモしておくとGOOD。出会いを逃さないようにしてみて。

第6位★水瓶座

「バランスを整えてくれる人に頼る」がキーワード。勢いに乗りやすい星模様なので、その方向性が合っているか、信頼できる人に点検してもらいましょう。少し違う分野だとしても、この人とは深いところで似ていると思える人にリーチしてみて。

第7位★蟹座

「社会的な責任」を感じる星模様。自分らしさと求められる社会的な役割との間で、ストレスを感じてしまうかも。不安を感じすぎるようだったら、信頼できる癒やし系の友人とのんびりと語らってみて。ここから6月にかけて、いい方向に人生が拡大をしていく時期なので、悩んでいても助け舟がやってきます。

第8位★牡羊座

「深呼吸をして土台を安定させる」がテーマ。体に一本筋が通り、足がしっかりと地面についているような感覚をインストールしたい星模様です。息を吸うことよりも、息を吐くことにフォーカスしながら、体をリラックスさせてみて。肩が上がってしまっていたら、あえて一度ギュッと耳の近くまで肩をすくめてから、ストンと一気に脱力するのも有効です。

第9位★双子座

「生命力を感じる仲間と過ごす」ことが今週のキーワード。パッと頭に浮かぶ友人がいたらサクッとお出かけに誘ってみて。もし浮かばなかったら、自分の体に元気がみなぎる場所に1人で向かうのもオススメ。その土地のごはんを食べることで、気持ちがリフレッシュできそうです。

第10位★射手座

「体調を整えつつ、遊ぶ」がキーワード。栄養のあるおいしいものを楽しんだり、空気のいい中で森林浴をしたりするような、そんな星回り。自分の楽しみを追求しながら、身体を整えていくイメージで、信頼できる仲間と過ごしてみて。自分の好きなことがくっきりと浮かび上がってくるかも。

第11位★牡牛座

「心に浮かんでくることを書き出す」が今週のテーマ。まるで夢のようにさまざまなアイデアが浮かびやすい時期かもしれません。絵や言葉で、今思っていることをノートに書き出してみて。4月の終わりにかけて、漂っていた思考の粒がひとつの結晶へと形を変えるように、あなたが進むべき道がクッキリと輝き出す予感です。

第12位★蠍座

「走りながら調整」がキーワードとなる星模様。やらなければならないことを書き出して、動きながら頭の中を整理してみて。心の中で「それは自分の仕事じゃありません！」と強い気持ちを持つのもオススメ。必要なことにエネルギーが集約され、いい結果が訪れます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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