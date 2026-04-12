辻希美「愛重めな朝」0歳次女に密着して眠る息子公開「抱きしめ方が優しすぎ」「朝から癒される光景」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】タレントの辻希美が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの様子を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「兄妹の距離感が可愛すぎ」密着して眠る次女＆三男
辻は「愛重めな朝でした」とつづり、横になる子供たちの姿を公開。三男の幸空（こあ）くんが、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱きしめながら寄り添う、微笑ましい兄妹ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「まさに愛が重めで尊い」「朝から癒される光景」「夢空ちゃんが可愛がられていてほっこりする」「抱きしめ方が優しすぎて泣ける」「兄妹の距離感が可愛すぎ」「天使たちがいる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「兄妹の距離感が可愛すぎ」密着して眠る次女＆三男
◆辻希美「愛重めな朝」子どもたちの寝姿公開
辻は「愛重めな朝でした」とつづり、横になる子供たちの姿を公開。三男の幸空（こあ）くんが、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱きしめながら寄り添う、微笑ましい兄妹ショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まさに愛が重めで尊い」「朝から癒される光景」「夢空ちゃんが可愛がられていてほっこりする」「抱きしめ方が優しすぎて泣ける」「兄妹の距離感が可愛すぎ」「天使たちがいる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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