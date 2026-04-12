伊藤涼太郎が後藤啓介の芸術アシストから先制ゴール! シントトロイデンは1-2で逆転負け
[4.11 ベルギー・リーグ・プレーオフ1第2節 シントトロイデン 1-2 クラブ・ブルージュ]
シントトロイデンのMF伊藤涼太郎が11日、ホームでのベルギー・リーグ・プレーオフ1第2節クラブ・ブルージュ戦(●1-2)で今季公式戦8ゴール目を記録した。
前半22分にMF山本理仁のパスをFW後藤啓介がヒールで流すと、受けた伊藤がゴール前に抜け出す。GKのタイミングをずらして左足で流し込み、先制弾を奪った。
しかし、シントトロイデンは後半にPKを含む2失点を喫し、1-2で逆転負け。2位クラブ・ブルージュが暫定首位に立ち、シントトロイデンは3位のままとなっている。
日本人ではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、山本、後藤、そして伊藤がスタメン出場。ベンチスタートのMF松澤海斗は後半29分からプレーした。
シントトロイデンのMF伊藤涼太郎が11日、ホームでのベルギー・リーグ・プレーオフ1第2節クラブ・ブルージュ戦(●1-2)で今季公式戦8ゴール目を記録した。
前半22分にMF山本理仁のパスをFW後藤啓介がヒールで流すと、受けた伊藤がゴール前に抜け出す。GKのタイミングをずらして左足で流し込み、先制弾を奪った。
しかし、シントトロイデンは後半にPKを含む2失点を喫し、1-2で逆転負け。2位クラブ・ブルージュが暫定首位に立ち、シントトロイデンは3位のままとなっている。
日本人ではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、山本、後藤、そして伊藤がスタメン出場。ベンチスタートのMF松澤海斗は後半29分からプレーした。