◆スペイン１部Ｒソシエダード３―３アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）

Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）がホームのアラベス戦で、１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷してから、８３日ぶりに復帰。いきなりアシストを記録するなど復活を印象付け「ここからさらに結果を出して、感覚を取り戻していきたい」と力強く語った。

久保は２―２の後半９分から途中出場。右サイドの攻撃的なポジションでプレーし、同１５分、左サイドからのクロスをゴールラインギリギリから頭でゴール前に折り返して、一時勝ち越しとなるＦＷオスカルソンのゴールを演出した。雨が降り注ぐピッチで、出場わずか６分で存在感を発揮。その後、イエローカードを受けるなど激しいプレーも見せ、負傷の影響を感じさせなかった。チームは終了間際に同点を許して３―３で引き分けたが、マン・オブ・ザ・マッチ（ＭＯＭ）にも選ばれるなど鮮烈な復帰戦で、復活をアピールした。

試合後は、ホームの大きな拍手を受けてピッチに入った瞬間を振り返り「久しぶりにピッチに立って、サポーターが拍手をくれて、愛情を見せてくれるのはうれしいし、結果で応えたかった。幸運にもオスカルソンにアシストできた。ここからさらに結果を出して、プレー時間を伸ばして、感覚を取り戻していきたい」と、充実の表情だった。

１８日には国王杯決勝でＡマドリードと激突する。「今週はしっかり練習に取り組んで、いいコンディションで国王杯決勝に挑みたい。僕にとってはキャリアで初めての決勝戦になる。勝って楽しみたい」とタイトル獲得に照準を合わせた。

６月１１日開幕の北中米Ｗ杯まで１１日で、あと２か月となった。日本代表の攻撃の中心を担ってきたアタッカーの戦列復帰は、森保ジャパンが掲げる世界一に向けても朗報となった。