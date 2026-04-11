「桜のトンネルが魅力的」岡山県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”10選！ 「岡山後楽園」を上回ったのは？【2026年調査】
全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、岡山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、岡山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：岡山後楽園（岡山市北区）／67票日本三名園の一つに数えられる大名庭園です。園内にはソメイヨシノなど約280本が植えられており、広々とした芝生や池、そして岡山城を背景にした優美な景観が楽しめます。手入れの行き届いた名園ならではの、気品ある花見を体験できるのが魅力です。回答者からは「歴史ある庭園と桜を一緒に楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「日本三大庭園のひとつで、池や築山に映る桜が美しい」（50代男性／青森県）、「日本三名園のひとつで、庭園の池や築山と桜のコントラストが美しく、観光客は多いが、早朝に行くと静かで写真映えする桜が楽しめるからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：鶴山公園（津山市）／72票津山城跡に整備された「鶴山公園」は、西日本有数の桜の名所として知られています。ソメイヨシノを中心に約1000本の桜が咲き誇り、高い石垣の上から見下ろす桜は息をのむ美しさ。夜のライトアップも非常に人気があり、石垣と桜が織りなす迫力ある風景が岡山県内トップの支持を得ました。回答者からは「岡山県県北で鶴山公園の桜はとても綺麗で有名だからです」（60代男性／広島県）、「約1,000本の桜が咲き誇る圧巻の景色を実際に見てみたいと思うからです。満開の時期には公園全体が淡いピンク色に包まれ、非日常のような空間が広がるのをみたいからです」（20代女性／静岡県）、「たくさんの桜が埋め尽くすくらい満開に咲き、特に夜桜のライトアップや桜のトンネルが魅力的だと思うのでぜひ行ってみたい場所だと思いました」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)