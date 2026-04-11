サンリオキャラクターズマンチョコ登場♡シール付きで推し活も楽しめる

可愛いがぎゅっと詰まった新作お菓子が登場♡サンリオキャラクターズとロッテの人気チョコがコラボした「マンチョコ」は、開ける楽しみとコレクション欲をくすぐるアイテムです。さらに今回は、キャラクター大賞と連動した特別企画も実施。お菓子を楽しみながら“推し活”もできる、今しか味わえないワクワク体験に注目です♪

全20種シールで楽しさ倍増♡

「サンリオキャラクターズマンチョコ」は、オリジナルシール付きのチョコ菓子。価格は160円（税込172.80円）で、2026年4月7日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売されます。

シールは全20種類で、ハローキティやシナモロール、クロミなど人気キャラクターが勢ぞろい。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみで、思わずコンプリートしたくなる可愛さです♡

※店舗により販売日は前後する可能性がございます。

※販売開始時間は店舗によって異なります。

※在庫切れ、取り扱いの無い店舗もございます。

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推し活も楽しめる特別企画

本商品は「2026年サンリオキャラクター大賞」と連動しているのがポイント。税込550円以上購入ごとに、投票用シリアルコードがレシートに印字されます（4月9日（木）より）。

シリアルコードを使えば、キャンペーンサイトからお気に入りキャラクターへ投票可能。

お菓子を楽しみながら推しを応援できる、ファンにはたまらない仕組みです♪

※税込み550円以上お買い上げごとに、シリアルコードが1つ発行されます。

※他の値引きキャンペーン・クーポンを同時に使用した場合、値引き後の価格が税込み550円または、軽減税率の場合、税込み550円以上お買い上げごとにシリアルコードが1つ発行されます。

購入前にチェックしたい注意点

本商品は全国のセブン‐イレブンで販売されますが、店舗ごとに取り扱い状況が異なります。また、キャラクター投票は何度でも参加可能ですが、通信料はお客様負担となるため注意が必要です。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※税込価格は消費税8%で表記しています。

※画像はイメージです。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665563

まとめ♡可愛い＆楽しいを一緒に

サンリオキャラクターズマンチョコは、食べる楽しさと集める楽しさ、さらに応援する楽しさまで詰まった特別なお菓子♡日常のちょっとしたご褒美や、友達とのシェアにもぴったりです。

お気に入りキャラクターのシールを集めながら、楽しく推し活を楽しんでみてはいかがでしょうか♪