城島茂、髙地優吾、森本慎太郎があらたな無人島に初上陸！『鉄腕DASH』“2拠点開拓”計画が始動

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4月12日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、無人島開拓スペシャル。あらたな無人島に上陸し、DASH島と夢の2拠点開拓計画が始動する。

さらに、番組の最後には城島茂から“島の未来を決める”緊急発表も。

■「大先輩ですけど、バカっすね」後輩たちも仰天の新プロジェクトとは

現在のDASH島を拠点に残したまま、あらたな島を開拓する夢の2拠点開拓計画がスタート。城島茂、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、森本慎太郎（SixTONES）、の3人は、木造船サバニに乗り、あらたな開拓先となる無人島に初上陸。

手つかずの自然に「気持ちいい！」「ワクワクしますね！」と感動する高地と森本に、城島が「ここにはDASH島にはないものがある」と語る。

草木を分け入った先で見つけたのは、バスケットコート5面分にも及ぶ広大な平地。DASH島にはない広大な土地を前に、城島が語ったのは「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という壮大な夢。

その言葉に、高地と森本は「何言ってんの？」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれつつも…「“めちゃくちゃかっこいい！”」と男のロマンに共感。

今年56歳、DASH歴30年の経験を生かし、“島に城を建てる”という前代未聞の挑戦が始まる。

さっそく夢の実現に向け、未踏の島を大探索。どんな生き物が潜んでいるのか？ 食料は手に入るのか？ 砂浜では、高地が謎の漂着物を発見し、恒例の臭いチェック。しかし、瓶のふたを開けた途端に大惨事が。怖いもの知らずの野生児・森本も「1回ふたして！」とパニックになる。

さらに茂みのなかには、入り口のない奇妙な小屋や、超危険な生物が。「ヤバなここ！」と恐る恐る森のなかを進む3人の前に、今度は巨大なため池が出現。直径約30メートル、深さ約170センチの池を即席のいかだで渡ろうとするが、「リーダー！ 手離さないでください！」と水没寸前に。その後も、小さな穴や謎の洞窟が行く手を阻む。

未知なる無人島での大冒険、はたして3人の運命は？

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

04/12（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、高地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/