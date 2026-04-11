城島茂、髙地優吾、森本慎太郎があらたな無人島に初上陸！『鉄腕DASH』“2拠点開拓”計画が始動
4月12日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、無人島開拓スペシャル。あらたな無人島に上陸し、DASH島と夢の2拠点開拓計画が始動する。
さらに、番組の最後には城島茂から“島の未来を決める”緊急発表も。
■「大先輩ですけど、バカっすね」後輩たちも仰天の新プロジェクトとは
現在のDASH島を拠点に残したまま、あらたな島を開拓する夢の2拠点開拓計画がスタート。城島茂、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、森本慎太郎（SixTONES）、の3人は、木造船サバニに乗り、あらたな開拓先となる無人島に初上陸。
手つかずの自然に「気持ちいい！」「ワクワクしますね！」と感動する高地と森本に、城島が「ここにはDASH島にはないものがある」と語る。
草木を分け入った先で見つけたのは、バスケットコート5面分にも及ぶ広大な平地。DASH島にはない広大な土地を前に、城島が語ったのは「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」という壮大な夢。
その言葉に、高地と森本は「何言ってんの？」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれつつも…「“めちゃくちゃかっこいい！”」と男のロマンに共感。
今年56歳、DASH歴30年の経験を生かし、“島に城を建てる”という前代未聞の挑戦が始まる。
さっそく夢の実現に向け、未踏の島を大探索。どんな生き物が潜んでいるのか？ 食料は手に入るのか？ 砂浜では、高地が謎の漂着物を発見し、恒例の臭いチェック。しかし、瓶のふたを開けた途端に大惨事が。怖いもの知らずの野生児・森本も「1回ふたして！」とパニックになる。
さらに茂みのなかには、入り口のない奇妙な小屋や、超危険な生物が。「ヤバなここ！」と恐る恐る森のなかを進む3人の前に、今度は巨大なため池が出現。直径約30メートル、深さ約170センチの池を即席のいかだで渡ろうとするが、「リーダー！ 手離さないでください！」と水没寸前に。その後も、小さな穴や謎の洞窟が行く手を阻む。
未知なる無人島での大冒険、はたして3人の運命は？
■番組情報
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』
04/12（日）19:00～19:58
出演者：城島茂、高地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）
■関連リンク
『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/dash/