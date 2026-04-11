夫「仕事で疲れてるから」家事も育児も手伝えない→話し合いにすらならず「嫌いにならせないでよ」という妻からの最後通告【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
魚田コットン(@33kossan33)さんのエッセイ漫画『育児今昔物語』は、共働きでありながら家事と育児を一人で背負う女性の葛藤を描いた作品だ。パート勤務と在宅ワークをこなし、休む暇もなく家庭を回すなかで限界を迎えたとき、家族としての在り方が問われることになった。
■「仕事で疲れている」という拒絶
パートを終えて迎えに行き、帰宅後は休む間もなく家事と育児に追われる日々。ようやく子どもを寝かしつけたとき、夫から「もう寝るよ」と声をかけられる。溜まった食器や散らかったおもちゃを前に、魚田さんのストレスは限界に達していた。
かつては「母親がやるのが当たり前」というジェンダー観に縛られ、できない自分を責めたときもあったという。しかし、子どもの数が増え、一人でこなせる量を超えたときに不満が爆発した。夫に助けを求めたが、返ってきたのは「平日は疲れとるし」という拒絶だった。ゴミ出し程度で「している」と主張する夫との認識の差は、深い溝を生んでいく。
■沈黙という絶望を乗り越える労力
最も苦痛だったのは、話し合おうとしても夫が「だんまり」を貫くことだった。何を言っても反応がない時間は、自分自身が軽く見られているようで腹立たしさが募った。この場さえやり過ごせばよいという夫の態度に、魚田さんは「言葉で言われると考える時間がないのかもしれない」と考え、文字で伝えることを提案する。
それでも夫からの返事は「必ずできるとは約束できません。ママが怒らないようにちゃんとします」という、どこか他人事のようなものだった。そこまで向き合おうとしたのは、ひとえに「家族でいたかった」からだという。
夫が全く意見を聞き入れず逆ギレする人であれば離婚していただろうと魚田さんは語る。自身のあきらめの悪さと、夫の温厚さが組み合わさることで、現在の家族の形が保たれている。しかし、絆を深めようともがくほどに離れていく夫婦関係の行く末には、想像もしなかった展開が待っていた。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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