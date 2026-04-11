夫「仕事で疲れてるから」家事も育児も手伝えない→話し合いにすらならず「嫌いにならせないでよ」という妻からの最後通告【作者に聞く】

夫「仕事で疲れてるから」家事も育児も手伝えない→話し合いにすらならず「嫌いにならせないでよ」という妻からの最後通告【作者に聞く】