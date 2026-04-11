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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キレイめなトートバッグはビジネスでも使いやすいですが、形状的にカゴ無し自転車との相性がいまひとつですよね。筆者も活用したいとは思うものの、安全運転に支障があるので避けていました。

そんなジレンマを解決してくれたのが「トートリュクス」。上質なレザートートが3秒でリュックに切り替わる2way設計が特長となっており、試させてもらったところ移動中はハンズフリー / 商談先ではパリッとトートというスムーズな使い分けが優秀でした。

ジャケットやスーツにバックパックを合わせたくない人にはハマるバッグだと感じたので、ぜひ参考にしてみてください。

トートとリュックを3秒で切替。大人の毎日に寄り添う新発想バッグ「トートリュクス」 【24％OFF】19,646円 詳細をチェック

秒で切り替えれるのがいい

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こちらが「トートリュクス」。 本体は合皮ですがクオリティや雰囲気は十分あり、ビジネスシーンでも十分に通用する仕上がりだと思います。

このトートバッグスタイルだけであれば他にも魅力的な製品は多数ありますが、本製品の真骨頂はここから。

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トートとリュックスタイルをサクッと変更できるのが最大の特長。よくあるマルチウェイバッグと違い、金具を付け替えたりする面倒な手間は一切不要でした。

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クロスバイクなどカゴの無い自転車ではトートバッグだと肩やハンドルに掛けることになり危険ですよね。状況次第では法令違反にもつながります。

その点「トートリュクス」なら駅やオフィスまではリュックで安全に運転でき、人混みや訪問先ではトートでスタイリッシュに使うといった運用がとにかくスムーズ。

繰り返しになりますが、「バックパックは便利だけどスーツやジャケットには合わせたくない」という人にはちょうどいいバッグかと。

収納力は問題無し

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ビジネスも日常もとなると気になるのが収納力ですが、筆者的にはトートバッグとして必要十分だと感じました。ノートPCやバインダー、ボトルやお弁当箱に加えて厚みのある一眼カメラまでスッポリと入ったので多くの人にちょうどいい容量かと。

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外側にもファスナー付きポケットがあるので、スマホやパスケースといった小物も意外と管理しやすかったです。

自立するのもありがたい

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立派な底鋲5点とハリ感のある生地や仕立てによりシュッと自立できるのもポイント。飲食店などで床置きしても汚れにくいので、地味だけど筆者的にとっても嬉しい機能です。

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見た目と快適性に収納力が三拍子揃った「トートリュクス」。 普段は徒歩メインでも両手が空くと助かるシーンも多いですし、大人の毎日に寄り添ってくれる多機能バッグだと感じました。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりun1cornより製品貸与を受けております。