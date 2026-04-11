解散命令から１か月 見え始めた新たな動き

旧統一教会に解散命令が出てから１か月が経ちました。宗教法人ではなくなった今、旧統一教会の元幹部らが新団体設立に向けて動き出しているとみられています。その目的とは。

【写真を見る】天地正教の代表に“突然指名” 当時を知る関係者の証言

そして教団の清算手続きが進む中、残余財産の移転先となる“とある宗教法人”の存在が…。解散後も旧統一教会を“実質的に”存続させる動きなのでしょうか？取材しました。

「宗教法人」ではなくなりさまざまな活動が禁止 現役信者の受け止めは

3月4日、東京高裁から解散を命じられた旧統一教会。すでに「宗教法人」ではなくなり、全国に約280か所あった教団の施設は、裁判所が選任した清算人の弁護士の管理下に置かれました。

教団の広報渉外局で働いていたという信者の男性（30）は。

（旧統一教会・広報渉外局 職員）「宗教団体としての持ち物ではないというか、そこに切なさというか苦しさというか、感じるところはあります」

信者たちは、教団施設を利用しての組織的な宗教活動ができない状態で、教団は銀行口座も使えず献金も禁じられています。しかし…

（旧統一教会・広報渉外局 職員）「文鮮明先生と韓鶴子総裁の写真ですね。われわれは“お写真”と呼んでいますけど。基本的には、これまでずっと信仰を続けてこられた方は、今後も変わらずに信仰を続けていかれるのかなとは思います」

旧統一教会の元幹部らが“新団体”立ち上げの動き

変わらない、信者たちの信仰心。

別の教団関係者はこれに「応える動き」が、内部で始まっていると話します。

（教団関係者）「これまでの教義を維持する新たな団体の設立が検討されている」

旧統一教会の元幹部らが新団体を立ち上げる意向をすでに固め、具体的な検討段階に入っているというのです。

教団関係者は取材に対し、「新団体が今後、献金の受け皿になっていく」との見方を示しています。

清算手続き後に残った財産の行方は…

これまで、信者たちから多額の献金を集めてきた旧統一教会。

東京高裁の決定文によると、去年3月の時点で教団の総資産額は1000億円を上回っています。これらの財産を処分する手続きが進められる中、「ある宗教法人」の存在が注目されています。

それが北海道帯広市に拠点を置く「天地正教」です。

実は旧統一教会は、清算手続き後に残る財産をこの天地正教に移転すると2009年の時点で決めているのです。その聖地を訪れると…

（記者リポート）「“聖火の郷”と書かれた大きな看板が掲げられています。その下には“世界平和統一家庭連合”と記されています」

登記を確認すると、この土地は2003年に天地正教から旧統一教会の所有に変わっていました。

「天地正教」とは 元信者らが証言

天地正教は仏教系の新興宗教で、信者に対しては「先祖供養のために、弥勒信仰が必要」などと説いています。

天地正教の信者だった80代の夫婦は。

（天地正教・元信者 夫）「天地正教の場合は“道場”というんですけど、（自宅の倉庫に）それを作って。祭壇を作るのに、全部で1500万円ほどかかっている。“弥勒仏”とか“多宝塔”とか」

その祭壇の中央には真っ白な弥勒菩薩像が据えられていました。ところが、その信仰の対象は、現在、物置の片隅に置かれています。何があったのでしょうか…

「弥勒さまは文鮮明師である」天地正教・二代目教主の発言で状況は一変

1993年に撮られた写真に写っているのは天地正教・初代教主の川瀬カヨ氏と、旧統一教会の文鮮明氏です。3か月後、川瀬氏はこの世を去りました。

川瀬氏の死後、2代目教主には娘の新谷静江氏が就任。新谷氏は信者向けの会報誌の中で突如驚きの宣言をします。

（会報誌より）「弥勒さまは文鮮明師である」

弥勒菩薩が実は、文鮮明氏だったというのです。天地正教・元信者によると、この宣言以降、自宅の道場には旧統一教会の信者が次々とやってくるようになったといいます。

（天地正教・元信者 夫）「旧統一教会の方へ“合流”というか“吸収”というか。一緒になってしまった。全部ですわ。天地正教一式全部、旧統一教会に移行したという形」

祭壇は取り壊され、部屋には、文鮮明夫妻の写真が飾られました。

「“家にあるだけ出せ”ということなんですよ」天地正教・元信者が語る

そして、旧統一教会で“摂理”と呼ばれる、さまざまな計画を実現するためとして、多額の献金を求められるようになったといいます。

（天地正教・元信者 夫）「“家にあるだけ出せ”ということなんですよ。韓国・清平で館を作るとか、お金のいる話」

（天地正教・元信者 妻）「“ワールドセンターの摂理”とか、そういうの“摂理摂理”って」

天地正教・元代表 旧統一教会から「いきなり代表に指名された」

一方、「弥勒菩薩が文鮮明氏である」との宣言をした2代目教主の新谷静江氏は、宣言から2年後の1998年ごろに天地正教を去りました。新谷氏はすでに亡くなっていますが、親族などへの取材で、生前、旧統一教会側が求める献金に反発し、それにより自身が教主から解任させられたと主張していたことが分かっています。

当時、天地正教で何が起きていたのでしょうか。

新谷氏が去った後、天地正教の代表の座に就いたという男性が取材に応じました。男性は旧統一教会から「突然指名された」と話します。

（天地正教 元代表）「（旧統一教会の幹部から）とにかく集まれということで東京に行って、そしたらいきなり、（天地正教の代表に）私を指名されたんですよ。何人か偉い幹部がいて、なんで私がやらないといけないのかと思ったんだけど、“やれ”と言われたんだから、それはね。（天地正教の代表に）誰かを立てなきゃいけないとなって、私になったんじゃないでしょうかね」

“新谷氏は解任”その理由は…

1970年代に旧統一教会の信者になったという男性。地方の教会を回り、教義を説く立場にありましたが、1999年ごろに突如、天地正教の代表として指名されたといいます。二代目教主の新谷氏については…

（天地正教 元代表）「解任ですよね。もっとやりたかったと思いますけどね。やっぱり応えられないからですよ。経済の追求に対して」

―――解任を決めたのは誰?

（天地正教 元代表）「まあ文鮮明氏でしょう。最終決済はそれは教祖ですよ」

天地正教の信者を旧統一教会へ 反発する信者も

男性は天地正教の代表に就いた後、信者を旧統一教会に移籍させる業務を担ったと振り返ります。

（天地正教 元代表）「合併を推進すると、弥勒とか祭壇を、もう家に持って帰りなさいと。家で祀りたい人は祀ってもいいけれども、どこかに破棄してもいいですよと。みんな旧統一教会になるんだからと。名簿上は34万人（旧統一教会に）行ったことになっていますから。一応建て前は、（天地正教を）いったん退会して旧統一教会に入会するということですね」

中には、反発する信者も…

（天地正教 元代表）「この前、何百万円もする祭壇を作ったばかりなのに、1か月も経たないうちに、解散ではないが、もうなくなったんだと言ったら、“これ詐欺じゃないか”って。私が土下座して謝るしかないんですけど、“仕方ありません”と言ってね」

「乗っ取り」ともとれる一連の動き その目的は？

宗教の「乗っ取り」にも映る一連の動き。その目的は何だったのでしょうか…

（天地正教 元代表）「やっぱり旧統一教会だけでは（献金の）実績が出ない、経済が動かないということで、人数を増やそうということだと思いますね。まあ金さえ出せればいいんですよ、何でも。人数が増えて、金が集まればいいという感じじゃないですか」

去年10月、天地正教の当時の代表は取材に対し「旧統一教会とは別の宗教法人で、友好的な関係を続けている」「吸収されたという事実はない」などと、回答しています。

また、旧統一教会は「天地正教とは教団の枠を超えて交流を深めてきたが、『乗っ取った』という事実はない」などとしています。

（2026年4月8日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『特命取材班スクープ』より）