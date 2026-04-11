11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比24ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



811.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

789.22ポイント ボリンジャーバンド2σ

767.17ポイント ボリンジャーバンド1σ

764.84ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値

758.00ポイント 5日移動平均

745.12ポイント 25日移動平均

742.00ポイント 11日夜間取引終値

732.25ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

726.65ポイント 75日移動平均

723.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ

714.50ポイント 一目均衡表・転換線

701.02ポイント ボリンジャーバンド2σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

678.97ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース