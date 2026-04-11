　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比24ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
789.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
767.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
764.84ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
758.00ポイント　　5日移動平均
745.12ポイント　　25日移動平均
742.00ポイント　　11日夜間取引終値
732.25ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
728.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
726.65ポイント　　75日移動平均
723.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
714.50ポイント　　一目均衡表・転換線
701.02ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
678.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース