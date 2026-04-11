東方神起、奥田民生が参戦！『ごぶごぶフェスティバル2026』最終出演アーティスト発表
MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 13時54分～）のMCを担当している浜田雅功が企画、MC、ヘッドライナーを務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』の最終出演アーティストが発表された。
■東方神起はDAY1、奥田民生はDAY2に登場
本イベントは6月6・7日に関西最大級の野外会場である大阪・万博記念公園 東の広場で開催。
このたびDAY1（6月6日）に東方神起の参戦が決定。そしてDAY2（6月7日）には、奥田民生が出演することが発表された。
いよいよ全出演アーティストが出そろい、さらなる盛り上がりを見せる『ごぶごぶフェスティバル2026』。現在、チケットのオフィシャル4次先行が受付中だ。詳細はオフィシャルサイトで。
(c)GOBU GOBU Festival
■イベント情報
『ごぶごぶフェスティバル2026』
06/06（土）大阪・万博記念公園 東の広場
06/07（日）大阪・万博記念公園 東の広場
MC：浜田雅功
出演アーティスト
6月6日（土）
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA、東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS
■【画像】東方神起のイラスト
■【画像】奥田民生のイラスト
■関連リンク
『ごぶごぶフェスティバル2026』公式サイト
http://gobugobu-fes.com/
『ごぶごぶ』番組サイト
https://www.mbs.jp/gobugobu/