HANAの公式SNSが更新され、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で共演したBTSのV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）とのオフショットが公開された。

【写真】HANA×BTS V＆ジョングクの集合ショット／V＆ジョングク×Snow Man・TAKAHIRO・小森隼らLDH選抜チーム『それスノ』オフショット

■HANA、BTS V＆JUNG KOOKとの集合ショット公開

4月3日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』に、BTSのVとJUNG KOOKがゲスト出演。「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国に登場し、「Dynamite」「2.0」でコラボダンスを披露した。

また、番組内ではMAHINA（マヒナ）が、BTSがアーティストを目指すきっかけだったことを明かす場面も。「本当に曲が大好きで、いつか一緒に音楽を作ってみたいです」とまっすぐな思いを語り、反響を呼んだ。

投稿では、HANAのメンバーがVとJUNG KOOKを囲む集合ショットを公開。赤を基調にした衣装をまとったHANAと、ブラックコーデのV、JUNG KOOKが、両手を合わせて“花”の形を作る“HANAポーズ”を決めた華やかな1枚だ。

さらに、4月17日にはSnow ManとV、JUNG KOOKによるスタッフ抜きでのトークの模様も放送予定。ダンスだけでなく、ここでしか見られないやり取りにも期待が高まっている。

SNSでは「マヒナよかったね」「グクテテがHANAポーズしてくれてるの冷静に考えてヤバすぎる」「9輪の華が咲いてる」「神写真」「すごすぎる」「号泣案件」「推しと推し」「最高」「いつかコラボしてほしい」など、多くの声が寄せられている。

■BTS V＆ジョングク×Snow Man

■BTS V＆ジョングク×TAKAHIRO

■BTS V＆ジョングク×小森隼＆佐藤晴美らLDH選抜チーム