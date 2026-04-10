資産7億円の桐谷さん、保有株を紹介「年初来安値をつけた」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が9日、自身のXを更新し、新たに買った株を紹介した。
【写真】気になる！配当4％超？桐谷さんが新たに買った保有株
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、ファンのポストに反応しながら「私流の買い方ですね イオンは既に保有しています」と報告。
続けて「今日９日は、年初来安値をつけた翻訳センター、アルマード、コンフィデンス・インターワークス（いずれも配当４％超、株が下げてるので減配の可能性がありますが）と海帆（ナンピン、958円から買い下がってます）などを買いました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！配当4％超？桐谷さんが新たに買った保有株
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、ファンのポストに反応しながら「私流の買い方ですね イオンは既に保有しています」と報告。
続けて「今日９日は、年初来安値をつけた翻訳センター、アルマード、コンフィデンス・インターワークス（いずれも配当４％超、株が下げてるので減配の可能性がありますが）と海帆（ナンピン、958円から買い下がってます）などを買いました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。