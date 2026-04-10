UEFAカンファレンスリーグ

欧州サッカー、ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が決めた超絶ゴールに衝撃が広がっている。9日（日本時間10日）、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝・第1戦で決めたのは味方とのパス交換から約40メートルの距離を突破し、右足一閃のミドル弾。度肝を抜く一発で、ファンを唖然とさせた。

ストラスブール（フランス）を本拠地に迎えた一戦で魅せた。前半11分、ハーフウェーライン付近で相手からボールを奪取。川崎颯太とのパス交換から一気に敵陣を突破すると、ペナルティーエリア手前から右足を一振り。ゴール右上に吸い込まれるスーパーゴールで先制点をもたらした。

中盤でフル出場した佐野の攻守両面での貢献で、チームは2-0で勝利。圧巻のスーパーゴールにX上のファンは大興奮が収まらず、「バケモンすぎる」「こんなゴールまで決めちゃうなんて」「これはプレミア移籍不可避」「ゴールまで決め出したらもう100億が安く見えちゃいます」との声が並んだ。

25歳の佐野は2024年7月にJリーグの鹿島からマインツへ完全移籍。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が発表した森保ジャパンメンバーの最新市場価値ランキングでは三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）。ここ約1年半で日本代表の主力に躍り出るなど、急成長を遂げた。



（THE ANSWER編集部）