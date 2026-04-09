ヴィタメールの母の日ギフト2026♡華やかショコラ＆焼き菓子登場

大切なお母さんへ、上質なスイーツで感謝を伝えたい♡ヴィタメールから、華やかな母の日限定ギフトが登場しました。ショコラや焼き菓子を贅沢に詰め合わせたラインナップは、見た目の美しさも魅力。特別な日を彩る、心ときめくギフトをチェックしてみてください♪

華やかなショコラ重箱♡

「ラ フェット デ メール」は17個入5,940円（税込）。

1段目には人気ショコラや春限定フレーバーを詰め合わせ、2段目には「マカダミア・ショコラ（ミルク）」8個をセット。

いちごやグレープフルーツなどの爽やかな味わいと、濃厚なチョコレートのハーモニーが楽しめる贅沢な一品です。

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焼き菓子の上品ギフト

「フルーレット・エッセンシャル（S）」は8個入1,998円（税込）、「（M）」は16個入3,348円（税込）。

マドレーヌやフィナンシェ、サブレなど人気焼き菓子をバランスよく詰め合わせたセットです。バラやガーベラの華やかなパッケージで、母の日はもちろんお祝いギフトにもぴったり。

販売情報＆ポイント

販売期間は2026年4月15日（水）～5月10日（日）。公式オンラインショップや店頭で購入でき、発送対応も可能です。遠く離れた家族へのギフトにもおすすめです。

※店舗により発売日や商品のお取扱い状況が異なる場合がございます。

心を込めた贈り物に

ヴィタメールの母の日ギフトは、味わいはもちろん見た目にも華やかで特別感たっぷり♡上品なスイーツは、日頃の感謝を伝えるのにぴったりです。

大切な人へ想いを込めて、心に残るひとときを贈ってみてください♪