「必見の場所」香川県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP11！ 1位に称賛の声続々【2026年調査】
全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、香川で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、香川で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：紫雲出山山頂園地（三豊市）／61票瀬戸内海に突き出した荘内半島にあり、約1000本の桜が山頂を埋め尽くします。世界的なメディアでも紹介された、青い海に浮かぶ多島美と淡い桜色の共演は、まさに息をのむ美しさ。標高352メートルの山頂からはパノラマビューが広がり、香川屈指のフォトジェニックな桜スポットとして人気を集めています。回答者からは「山頂から瀬戸内海と桜を一望できる絶景スポットで、特に夕日と桜の組み合わせが美しいと聞き、一度は見てみたいと思ったためです」（20代男性／福井県）、「日本が誇る桜の絶景15選にも選ばれた名所で行ってみたい」（50代女性／広島県）、「桜越しに瀬戸内海を一望できる絶景がキレイ」（40代女性／福井県）といったコメントがありました。
1位：丸亀城(亀山公園)（丸亀市）／65票「石の城」と称される日本一高い石垣を持つ丸亀城。その周囲にソメイヨシノを中心に約650本の桜が咲き誇り、白い天守と高い石垣、そして桜が織りなす力強くも美しい景観が楽しめます。市民の憩いの場として親しまれており、花見シーズンにはライトアップも行われ、城跡ならではの幻想的な夜桜を堪能できます。回答者からは「定番ではありますがお城と満開の桜はとても素晴らしく必見の場所です」（60代男性／広島県）、「石垣と、その上にそびえる天守、そして桜のバランスが最高にかっこいいから」（40代女性／鹿児島県）、「石垣の高さで有名な城跡と桜の景観が魅力で、城山の上から眺める桜と市街地の風景が壮観だからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)